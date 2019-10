Kate Middleton e William, paura in volo: l'aereo reale finisce in una tempesta di fulmini

di Emiliana Costa

Kate Middleton

e

William

, terrore in volo:

"I think it was quite an adventure really, it was pretty bumpy up there." #RoyalsVisitPakistan https://t.co/UrQM6Rc5tc — HELLO! Canada (@HelloCanada) October 18, 2019

«È stato spaventoso - ha concludo Kate Middleton - ma la RAF ha fatto un ottimo lavoro. Ci ha riportato tutti a casa, sani e salvi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

l'aereo reale finisce in una tempesta di fulmini. È appena terminato il royal tour in Pakistan dei duchi di Cambridge. E proprio in questa occasione Kate , per la prima volta dal giorno del fidazamento, ha rilasciato un'intervista televisiva in cui ha raccontato il viaggio. E anche un episodio che ha definito «spaventoso». Ma andiamo con ordine. Kate Middleton alla CNN ha affermato: «È stato un viaggio straordinario. I cinque giorni qui sono stati fantastici. Abbiamo visto molto del Pakistan, l’enorme varietà. Dall’aspetto geografico alle tante attività e sfumature della comunità. È stato davvero speciale». La duchessa di Cambridge ha però svelato anche un brutto momento, quando lei, il principe William e i membri dello staff sono dovuti tornare indietro a Lahore a causa di una tempesta elettrica. Dopo aver provato ad atterrare due volte in due aeroporti diversi di Islamabad.