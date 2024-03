«Se accadono anche ai membri della famiglia reale, che hanno senza dubbio la migliore assistenza medica al mondo, certe cose possono succedere a chiunque». Queste le parole al South West News Service di Maia Kennedy, una 38enne di Londra, riguardo al cancro di Kate Middleton: una riflessione che le è sorta spontanea visto che per la stessa malattia della principessa del Galles c'è passata anche lei. «Se sei una giovane donna in salute, non pensi mai che ti possa succedere» ha aggiunto Maia, che ha voluto raccontare la sua storia.

La diagnosi

Nel dicembre 2023, la donna si recò dal medico lamentando una nausea insolita e alcuni cambiamenti nelle abitudini intestinali, che inizialmente si credevano legati a problemi di reflusso acido. Tuttavia, dalle analisi si è subito capito che ci fosse dell'altro e Maia è stata sottoposta a una colonscopia che ha evidenziato la presenza di una massa. La biopsia ha poi stabilito che si trattava di un tumore precanceroso nel colon.

Il pensiero per Kate

«Provo molta empatia per quello che Kate sta attraversando, è un momento difficile, forse ancora di più trovandosi sotto gli occhi di tutti. Il decorso della malattia mi fa venire in mente quello che ho passato anche io», ha riferito Maia. L'intervento chirurgico addominale a cui si è sottoposta la principessa aveva anche lo scopo di rimuovere una massa che poi si è rivelata essere maligna.

A Maia Kennedy, lo scorso mese, venne rimossa una parte del colon e dovette aspettare diverse settimane prima di ricevere la chiamata con i risultati della sua diagnosi di cancro. La 38enne londinese è riuscita a evitare la chemioterapia e ora è in remissione, al contrario di Kate che invece ha già iniziato a sottoporsi a una chemio preventiva. «Ascoltare le parole della principessa è stato per me molto emozionante, ho iniziato a pensare: e se non me ne fossi mai accorta, e se avessi dovuto fare la chemio come ha fatto lei?».