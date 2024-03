Kate Middleton ha rivelato nel suo video alla nazione di avere un cancro, aggiungendo che la diagnosi è stata fatta dopo l'operazione all'addome di gennaio nella London Clinic. Ha aggiunto che la notizia è arrivata come «uno shock» e ha spiegato di essere stata sopposta da chemioterapia a partire da fine febbraio. Il video è stato diffuso per rompere il silenzio e contrastare la diffusione di illazioni e teorie cospiratorie su di lei e sulla sua salute. Anche re Carlo, il mese scorso, ha rivelato di essere in cura per un cancro.

Il video

La principessa di Galles, Kate, ha assicurato nel suo messaggio video alla nazione che la diagnosi del suo cancro - arrivata grazie a una biopsia condotta dopo l'intervento di gennaio - è stata precoce e ha invocato il rispetto della sua privacy, di William e dei figli («la nostra giovane famiglia»). Kate si è mostrata sorridente e ha cercato di dare un'immagine ottimista, seppure apparendo dimagrita nel giardino di Adelaide Cottage, a Windsor. A margine del video, Kensington Palace ha fatto sapere che né lei, né l'erede al trono parteciperanno alla messa reale di Pasqua, il 31 marzo.

Sarcoma addominale

Non si conosce la tipologia di tumore di Kate. Tra le ipotesi spunta quello di un sarcoma addominale. I sarcomi addominali, come spiega il Policlinico di Sant'Orsola, sono forme tumorali maligne che si sviluppano nei tessuti molli (muscoli, tessuti connettivi, vasi sanguigni o linfatici, nervi e legamenti) della cavità addominale. Il sarcoma addominale consiste in una massa di cellule maligne che cresce in maniera incontrollata e completamente scoordinata rispetto ai tessuti circostanti, acquisendo un volume sempre maggiore con il passare del tempo e comprimendo quindi le strutture vicine. Proprio la pressione esercitata dal tumore è alla base di buona parte dei sintomi che caratterizzano questa neoplasia. Rispetto ai tumori che si formano negli arti inferiori e superiori, i sarcomi addominali si manifestano in maniera molto più vaga e generica. A differenza della neoplasia che si sviluppa nelle braccia e nelle gambe e che si manifesta sotto forma di rigonfiamenti e tumefazioni, infatti, il sarcoma addominale diventa palpabile solo quando raggiunge grosse dimensioni.

Cure e mortalità

L’approccio curativo varia in base alla sede, alle dimensioni e allo stato di avanzamento del tumore. In generale il trattamento del sarcoma addominale prevede una combinazione di interventi chirurgici (asportazione della massa tumorale e delle eventuali metastasi), radioterapia e chemioterapia.

Cosa può essere successo?

Prova ad analizzare la situazione all'Adnkronos Salute il chirurgo Marco Antonio Zappa, super esperto di chirurgia oncologica e laparoscopica. «Al di là delle considerazioni che si possono fare - riflette lo specialista che in autunno curò Fedez per il sanguinamento di due ulcere - ci sono delle percentuali in cui si operano pazienti per dei grossi polipi non asportabili endoscopicamente, che magari all'esame endoscopico hanno rivelato trattarsi di cellule atipiche e non ancora neoplastiche. Poi però una volta mandato ad esaminare l'esame istologico in totale, si vede che risulta essere un adenocarcinoma dell'intestino.

I linfonodi

Se la principessa fa la chemioterapia è molto probabile che ci siano anche dei linfonodi interessati. Noi non sappiamo dove abbia il tumore la principessa e, se seguiamo il suo video, lei dice che è stata operata e poi è risultato essere un tumore. Seguendo questa linea, potrebbe essere stata operata quindi per un polipo con cellule atipiche che occludeva l'intestino e, una volta resecato, si è accertato che si è trattato di un adenocarcinoma probabilmente con linfonodi» interessati.

Diverticolite acuta

L'annuncio della principessa del Galles Catherine arriva dopo settimane di speculazioni sulla sua salute. In passato, fra le varie ipotesi, una in particolare era stata più volte citata, quella di una diverticolite acuta. «Anche questa è un'ipotesi - ragiona Zappa, considerato un'eccellenza italiana nel settore - La diverticolite acuta molte volte provoca una stenosi dell'intestino e quindi necessita di intervento chirurgico. Può darsi che lei sia stata operata per diverticolite e poi dopo nell'esame istologico sia emerso che era invece un tumore, probabilmente del sigma, perché i diverticoli nel 90% dei casi si formano nel sigma», in questa parte del colon.

Tumore colon

«Quindi questa è un'altra ipotesi possibile». Quanto al tempo di recupero e al percorso che si prospetta ora per la principessa, «impossibile dirlo, ovviamente», conclude Zappa. «Noi non abbiamo idea di che tumore sia e di che grado di gravità. I tumori si distinguono» e si classificano «in base alle dimensioni (indicatore che viene citato con la lettera T), a un parametro che si indica con n e che sono i linfonodi, e al grading, cioè al grado di gravità. Noi non abbiamo nessuna notizia su questo. Si può ipotizzare che, se fa la chemioterapia, qualche linfonodo sia interessato ed essendo una donna di giovane età la chemioterapia è anche profilattica», cioè ha un valore preventivo.

Gli auguri di Sunak

Il premier britannico Rishi Sunak ha fatto gli auguri a Kate dopo la sua rivelazione di essere in cura per un cancro. «La principessa del Galles ha l'amore e il sostegno di tutto il Paese mentre continua la sua guarigione», ha dichiarato Sunak, aggiungendo che «ha dimostrato un enorme coraggio con la sua dichiarazione di oggi». Il primo ministro ha inoltre chiesto che sia assicurata a Kate la massima privacy dopo tutta l'attenzione mediatica delle ultime settima.

Il messaggio della Casa Bianca

«Auguriamo alla Duchessa di Cambridge una completa guarigione. E siamo incredibilmente tristi nel sentire la notizia» della diagnosi di tumore per Kate Middleton. Lo ha dichiarato l'addetta stampa della Casa Bianca Karine Jean-Pierre parla pochi minuti dopo che Kate ha rivelato ha iniziato un trattamento chemioterapico.

Re Carlo: «Orgoglioso di lei per il suo coraggio»

Il re è «così orgoglioso di Catherine per il coraggio di parlare come ha fatto». Così Buckingham Palace ha diffuso la reazione di Carlo al videomessaggio di Kate, descritta come «l'amata nuora» del monarca. Il re - ha poi reso noto Buckingham Palace - è stato in stretto contatto con la principessa del Galles nelle ultime settimane, dopo il loro periodo in ospedale insieme. Sia il Re che la Regina «continueranno a offrire il loro amore e sostegno a tutta la famiglia in questo momento difficile».