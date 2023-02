Jimmy Carter in fin di vita, stop agli interventi medici: l'ex presidente Usa ha iniziato a ricevere cure palliative a casa

Jimmy Carter è in fin di vita e dice basta ad ulteriori interventi medici. L'ex presidente degli Stati Uniti, come riferisce la sua fondazione e diversi media americani, ha infatti cominciato a ricevere cure palliative a casa. L'organizzazione benefica creata dall'ex presidente 98enne ha dichiarato che, dopo una serie di brevi ricoveri in ospedale, Carter «ha deciso di trascorrere il tempo che gli resta a casa con la sua famiglia e di ricevere cure in hospice invece di ulteriori interventi medici». 39esimo presidente degli Stati Uniti, il democratico è stato eletto nel 1976 dopo aver sconfitto Gerald Ford nel 1976, per poi essere battuto da Ronald Reagan nel 1980.

