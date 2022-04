Israele, agguato dell'esercito in Cisgiordania: colpita l'auto della famiglia dell'attentatore di Tel Aviv, ferito il fratello

Continuano le tensioni e gli scontri armati dopo l'attentato in via Dizengoff a Tel Aviv. A Jenin, in Cisgiordania, un'unità speciale israeliana ha teso un agguato a un'automobile su cui viaggiavano il fratello di Raed Hazem, il palestinese che giovedì ha compiuto l' attentato, e la loro madre. Il primo è rimasto ferito ed è stato ricoverato mentre la donna è illesa. Il padre si è dato alla clandestinità.

Uno scontro a fuoco tra forze di Israele e militanti palestinesi ha avuto luogo durante un raid dei militari nella città di Yabad, vicino a Jenin, in Cisgiordania. A riportarlo è Haaretz: la Mezzaluna Rossa, riferisce il sito israeliano, ha reso noto che sei persone sono state ferite e curate a Yabad, una di loro è stata quindi trasferita in un ospedale di Jenin.

Da Jenin, scrive ancora, vengono riferiti 11 arresti ad opera delle forze armate. Il portavoce militare ne ha confermati finora otto. Secondo il portavoce delle forze di difesa israeliane, l'esercito stava perseguendo una cellula terroristica che si era infiltrata nel territorio israeliano e stava operando a Yabad, Jenin e nella Cisgiordania settentrionale.

Secondo i rapporti palestinesi, le truppe israeliane sono entrate anche nel campo profughi di Nur Shams vicino alla città di Tulkarm. L'operazione dell'esercito israeliano è la seconda condotta in meno di 48 ore a seguito dell'attentato terroristico compiuto venerdì a Tel Aviv, che ha fatto almeno 3 morti ed una decina di feriti.

A Palestinian terrorist from Ya’bad murdered 5 people in the recent terror attack in Bnei Brak. In a counterterrorism operation in Ya'bad last night, IDF special forces apprehended 8 terrorist suspects, confiscated weapons and an explosive prepared for a future attack. 1/3

— Israel Defense Forces (@IDF) April 10, 2022