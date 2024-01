Islanda, eruzione del vulcano in corso a Grindavik: «Il magma è sotto la città»

Nuova eruzione vulcanica in Islanda. L'evento si è verificato questa mattina dopo le 7:00 (le 8:00 in Italia) a sud-ovest della capitale islandese Rejkyavik. L'eruzione ha ripreso sulla penisola di Reykjaness, molto più a sud rispetto a quella del 18 dicembre. Il Dipartimento di pubblica sicurezza della polizia nazionale ha dichiarato lo stato di emergenza. Al momento sembra che si sia aperta una crepa a Sundhnúk, a nord di Grindavík, intorno 7alle 7.57 di questa mattina e che già si sta allungando.

Sundnúkur si trova su uno spartiacque quindi non è chiaro dove possa scorrere la lava. «Sundhnúkur è vicino alle riserve d'acqua, quindi non è chiaro in quale direzione potrebbe fluire la lava».

Video - Eruzione vulcano Islanda, il momento ripreso dalla webcam

Evacuata Grindavik dopo l'eruzione del vulcano

La città islandese di Grindavík è stata completamente evacuata poco prima delle quattro del mattino (le 3:00 in Italia) per questae subito dopo le 6:00 è stato ordinato alla squadra di intervento di lasciare la zona. La parte orientale di Grindavík è rimasta senza elettricità. I geoscienziati ritengono che il magma possa trovarsi esattamente sotto la città. La Laguna Blu di Svartsengi ha evacuato tutte le sue aree di attività. I geoscienziati dell'Ufficio meteorologico islandese stanno valutando la situazione nelle vicinanze di Grindavík alla luce dell'attività sismica notevolmente aumentata che si è verificata da ieri sera.