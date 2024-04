Iran sposta armi al confine con Israele per «azioni terroristiche»: dove e cosa succede se attacca

L’Iran sposta le armi al confine con l'Israele.

L'Iran e «l'asse della resistenza», chi sono i miliziani di cui si servirà per l'attacco indiretto a Israele: da Hezbollah agli Houthi

Secondo fonti iraniane l’obiettivo è fomentare disordini tra i palestinesi contro Israele, inondando la Cisgiordania con quante più armi possibile.

Cosa succede se l'Iran attacca Israele?

Un attacco diretto dell'Iran a Israele sarebbe senza precedenti. Potrebbe portare a una guerra regionale in Medio Oriente. Per questo è un'ipotesi molto remota. Più facile che Teheran muova un'azione indiretta.

Le rotte di contrabbando

Il rapporto precisa che gli iraniani stanno dirigendo i loro sforzi di contrabbando lungo due rotte principali. Il primo riguarda le milizie appoggiate dall’Iran e gli agenti iraniani che trasportano armi dalla Siria alla Giordania. Da lì, dicono le fonti, le armi vengono consegnate ai contrabbandieri beduini che le trasferiscono poi al confine con Israele, dove vengono consegnate ad organizzazioni criminali che le trasportano in Cisgiordania.

Lo sforzo iraniano è ancorato ad una rotta di contrabbando ben consolidata attraverso la Giordania, che condivide un confine con Israele. L'anno scorso, il membro del parlamento giordano Imad al-Adwan è stato arrestato in Israele mentre trasportava circa 200 pistole e fucili che aveva tentato di contrabbandare attraverso il ponte Allenby, ma alla fine è stato rilasciato in Giordania. Un alto funzionario iraniano ha rivelato al Times che dal 7 ottobre Israele e Giordania hanno rafforzato la sicurezza lungo i loro confini a causa delle preoccupazioni sul contrabbando.

L'arsenale

Il secondo e più impegnativo percorso, secondo due alti funzionari statunitensi, va dalla Siria al Libano. Da lì, la maggior parte delle armi vengono introdotte clandestinamente in Israele. Le organizzazioni criminali li raccolgono in Libano e li trasportano in Cisgiordania. La maggior parte delle armi contrabbandate, hanno detto gli esperti al Times, sono armi leggere come pistole e fucili d'assalto. Tuttavia, fonti statunitensi e israeliane ritengono che l’Iran stia anche contrabbandando armi più avanzate, inclusi sofisticati ordigni esplosivi e missili anticarro, ponendo una sfida maggiore per l’IDF e le forze di sicurezza. Fonti statunitensi e due israeliane hanno riferito che la serie di attacchi della scorsa settimana in Siria hanno preso di mira due brigate dell'intelligence iraniana coinvolte nelle operazioni di contrabbando. Un'unità, nota come "Divisione 4000", è sotto il comando diretto delle Guardie Rivoluzionarie iraniane. La seconda, conosciuta come “Unità 18840”, è gestita dalla Forza Quds.

Alcuni giorni prima dell'attacco attribuito a Israele a Damasco , che ha provocato la morte dell'alto ufficiale delle Guardie Rivoluzionarie Mohammed Reza Zahedi, il leader supremo iraniano Ali Khamenei ha approvato il sostegno alle organizzazioni terroristiche palestinesi che ricevono ingenti armi dall'Iran. A Teheran ha incontrato i leader di due principali fazioni terroristiche: Ismail Haniyeh di Hamas e Ziyad al-Nakhala della Jihad islamica palestinese. Secondo i media statali iraniani, Khamenei ha assicurato che Teheran non esiterebbe a sostenere loro e i loro obiettivi.

"Non sarebbe stato facile per il popolo palestinese resistere a questa battaglia senza il sostegno continuo e coerente dell'Iran a tutti i livelli politici, militari e di sicurezza", ha detto al-Nakhala in un discorso a Teheran. Il mese scorso, lo Shin Bet e l'IDF hanno annunciato che le forze di sicurezza avevano intercettato una spedizione avanzata di armi dall'Iran destinata alla Cisgiordania.

Le milizie armate

Secondo la dichiarazione congiunta, negli ultimi mesi elementi della sicurezza iraniana hanno tentato di contrabbandare armi in Cisgiordania per effettuare attacchi terroristici contro obiettivi israeliani. Tra le armi sequestrate figurano razzi, cariche di schegge, mine e lanciarazzi. Inoltre, sono state trovate 50 pistole, 33 fucili M4, esplosivi, 13 missili anticarro e 25 granate. L'operazione di contrabbando è stata coordinata dalla divisione per le operazioni speciali delle Guardie Rivoluzionarie, guidata da Ghaani Javad Afari, ex comandante della Forza Quds in Siria. Lo Shin Bet e l'IDF hanno arrestato agenti palestinesi che pianificavano di effettuare attacchi contro obiettivi israeliani. Le indagini hanno portato alla luce anche le recenti attività di Munir Makdah, un palestinese residente a Ein al-Hilweh, in Libano, noto da anni come operatore di Hezbollah e delle Guardie rivoluzionarie, che continua i suoi sforzi per orchestrare attentati.