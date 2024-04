L'Iran ha attaccato con droni e missili «come la Russia». Analisti Usa preoccupati per l'asse che spaventa il mondo

Il massiccio bombardamento di missili e droni dell'Iran contro Israele nel weekend è simile alle tattiche russe usate nei frequenti attacchi all'Ucraina, secondo una nuova valutazione, dopo che l'Iran ha lanciato il suo primo attacco diretto dal proprio territorio contro Gerusalemme. «L'uso da parte dell'Iran di droni e missili mostra come l'Iran stia imparando dai russi a sviluppare pacchetti d'attacco sempre più pericolosi ed efficaci», ha dichiarato il think tank statunitense, l'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW), sabato scorso.

Esercito di Israele: Intercettato 99% dei droni e dei missili lanciati dall'Iran

Russia, migliaia di attacchi missilistici

La Russia ha lanciato migliaia di attacchi missilistici e con droni contro l'Ucraina in quasi 26 mesi di guerra totale nel paese.

Ha sparato una varietà di missili e veicoli aerei senza equipaggio (UAV) contro l'Ucraina, inclusi i droni esplosivi di progettazione iraniana Shahed. «Questi attacchi russi hanno cercato di determinare il pacchetto ottimale per penetrare le difese aeree e missilistiche occidentali», ha valutato l'ISW. Esplosioni sono state viste nei cieli sopra Tel Aviv il 14 aprile 2024.

I missili iraniani sopra la moschea di al-Aqsa a Gerusalemme, le immagini

L'attacco iraniano

Teheran ha dichiarato di aver effettuato «una serie di attacchi militari contro le basi militari israeliane" come parte del suo "diritto innato di autodifesa" contro quello che ha definito «le ricorrenti aggressioni militari di Israele». Israele ha riferito che l'Iran ha lanciato 170 droni esplosivi, oltre 30 missili da crociera e più di 120 missili balistici verso Israele, ha dichiarato il retroammiraglio Daniel Hagari delle Forze di Difesa Israeliane (IDF). Le IDF hanno detto che è stato identificato un "piccolo numero di colpi," tra cui "danni lievi" a una base militare nel sud di Israele.

Il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha dichiarato sabato che le forze statunitensi in Medio Oriente avevano intercettato "dozzine" di missili e droni diretti verso Israele dall'Iran, dall'Iraq, dalla Siria e dallo Yemen. Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha detto che le forze armate statunitensi avevano spostato aerei e cacciatorpediniere di difesa missilistica balistica nella regione nell'ultima settimana, aggiungendo che gli Stati Uniti "hanno aiutato Israele a abbattere quasi tutti i droni e i missili in arrivo".

Come funziona l'Iron Dome, lo scudo che protegge Israele

Le forze armate statunitensi sono state anche pesantemente coinvolte nell'intercettare gli attacchi con droni e missili dei ribelli Houthi dello Yemen nel Mar Rosso negli ultimi mesi.

Gli Stati Uniti forniscono sia a Israele che all'Ucraina capacità di difesa aerea. Kiev ha detto di avere difficoltà a coprire il proprio territorio con le attrezzature esistenti di fronte agli attacchi missilistici e con droni russi continuativi. Mosca ha continuamente preso di mira l'infrastruttura energetica e militare dell'Ucraina.

Sabato, la Germania ha detto che trasferirà un sistema Patriot aggiuntivo all'Ucraina. Il Patriot, di produzione statunitense, è considerato lo standard d'oro della difesa aerea, accreditato di aver intercettato alcuni dei missili più avanzati della Russia.

All'alba di domenica, l'aeronautica ucraina ha detto che la Russia aveva lanciato 10 droni kamikaze Shahed e quattro missili guidati antiaerei contro l'Ucraina durante la notte.