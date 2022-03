Iran, nave che trasportava auto affondata a 45 km da Asaluyeh: equipaggio in acqua con i giubbotti di salvataggio

Una nave emiratina che trasportava automobili è affondata vicino alle acque iraniane (45 km da Asaluyeh).

L'Iran dice di aver inviato navi ed elicotteri per salvare i 30 membri dell'equipaggio e i passeggeri che ora galleggiano con giubbotti di salvataggio. Lo riporta l'agenzia di stampa ufficiale del paese IRNA. Il video e l'immagine sono di Iran international english.

An Emirati vessel carrying cars has drowned near the Iranian waters (45km from Asaluyeh).

Iran says it has sent vessels and choppers to rescue the 30 crew members & passengers who are now floating with life jackets. pic.twitter.com/S4NORbhxxk

— Iran International English (@IranIntl_En) March 17, 2022