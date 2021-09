I bulli che la torturavano a scuola l'avevano quasi spinta al suicidio, con prese in giro continue e offese verbali. Trecento bikers le hanno restituito il sorriso, accompagnandola con le loro motociclette al ballo della scuola per lanciare un segnale forte e chiaro ai suoi aggressori: «Non la farete mai più soffrire». È la storia di Felicity Warburton, una ragazza 15enne con la sindrome di Asperger che vive nella contea di Worchester, in...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati