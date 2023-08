Ingegnere software di Netflix scomparso nel nulla: l'ultima volta è stato visto salire «su un'auto nera di Uber»

Un ingegnere di software che lavora per Netflix è scomparso misteriosamente dopo essere salito su un'auto di Uber. Poche ore dopo, il suo portafoglio e il suo telefono sono stati trovati vicino al Golden Gate Bridge di San Francisco, Stati Uniti. Il nome dello scomparso corrisponde a Yohanes Kidane, 22 anni, avvistato l'ultima volta lunedì sera intorno alle 19:15 mentre saliva su una Toyota Camry nera.

Il 22enne non si è presentato al lavoro martedì. La sua famiglia e i suoi amici sono scesi nella Bay Area per cercarlo: hanno affisso anche manifesti per tutta la città.

La sorella minore di Kidane, Sarah, ha detto che la geolocalizzazione del telefono del fratello mostrava che si trovava al Golden Gate Bridge a San Francisco lunedì sera.

22-year-old Yohanes Kidane has been missing for almost a week. Kidane was last seen getting into an Uber in front of his apartment in San Jose, California.



“There’s no me without Yohanes,” his brother, Yusief, told Dateline, tearfully. https://t.co/qDPWB8Ozmb

— NBC News (@NBCNews) August 19, 2023