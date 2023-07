Influencer vegana muore di fame a 39 anni, gli amici: «Mangiava solo frutta, semi di girasole, frullati e succhi»

L'influencer vegana Zhanna Samsonova sarebbe "morta di fame". Il decesso arrivato dopo essersi nutrita esclusivamente di una dieta a base di frutta esotica in Malesia, secondo i suoi amici e la sua famiglia.

Gli amici

"Qualche mese fa, in Sri Lanka, sembrava già esausta", ha detto a Newsflash un amico che non ha voluto essere identificato. “L'hanno mandata a casa a farsi curare. Tuttavia, è scappata di nuovo. Quando l'ho vista a Phuket, sono rimasto inorridito". La sua amica ha aggiunto: “Vivevo un piano sopra di lei e ogni giorno avevo paura di trovare il suo corpo senza vita al mattino. L'ho convinta a farsi curare, ma non ce l'ha fatta". La madre di Samsonova ha attribuito la morte della figlia a "un'infezione simile al colera".

La dieta

La causa ufficiale della morte non è stata dichiarata. Una sostenitrice della cucina erbivora cruda, la nativa di Kasan ha affermato di aver seguito una "dieta vegana completamente cruda" negli ultimi quattro anni, consumando solo "frutta, germogli di semi di girasole, frullati di frutta e succhi".