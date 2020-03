India, studentessa violentata e uccisa dal branco: giustiziati i 4 strupratori di Jothy

Sono stati giustiziati venerdì mattina a Delhi i quattro uomini condannati a morte nel 2013 per la morte di Jothy Singh, la studentessa 23enne nota come Nirbhaya orrendamente stuprata da un branco su un autobus della capitale indiana nel dicembre 2012. I quattro - Akshay Thakur, Vinay Sharma, Pawan Gupta e Mukesh Singh - sono stati impiccati nella prigione di Tihar.

India, respinto l'appello di uno degli stupratori di Jothy, ragazza simbolo delle violenze contro le donne

Si tratta delle prime esecuzioni eseguite in India dal 2015. Singh morì qualche giorno dopo l'aggressione a causa delle ferite riportate. Un sesto uomo che partecipò allo stupro venne trovato morto nella sua cella nel marzo del 2013, apparentemente suicida. Un altro, un 17enne, venne rilasciato nel 2015 dopo aver scontato tre anni di reclusione in un istituto penale per minorenni.

India, studentesse costrette a spogliarsi per dimostrare di non avere il ciclo

Ultimo aggiornamento: 14:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA