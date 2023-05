Re Carlo incoronazione, svelati gli abiti: per lui il mantello di Giorgio VI, Camilla con la veste di Elisabetta. E la cerimonia avrà un costo proibitivo

Segnatevi data e orario: 6 maggio 2023, 10.20 (11.20 ora italiana). Sarà quello il momento in cui Re Carlo e la Regina Camilla partiranno per l'Abbazia di Westminster. A differenza dei loro predecessori, Carlo III e Camilla viaggeranno nella Diamond Jubilee State Carriage di Elisabetta II, un veicolo molto più moderno e confortevole di quello utilizzato dalla Regina per la sua incoronazione. E non sarà l'unica differenza con la cerimonia (ben più sfarzosa) di Elisabetta nel 1953. Quando la regina fu incoronata, infatti, ben 8mila persone parteciparono al servizio di tre ore nell’abbazia di Westminster; si ritiene che Carlo III abbia optato per un evento più breve e una lista di invitati più ristretta, che non superi le 2mila persone.

Il mantello di Carlo

Buckingham Palace ha svelato gli abiti che indosseranno re Carlo e la regina Camilla il giorno della loro incoronazione. I sovrani hanno scelto di seguire la tradizione. Li vedremo quindi entrambi con indosso due “vesti”: la Robe of State, per l'arrivo all'abbazia di Westminster, e la Robe of Estate, con i ricami personalizzati, per il ritorno a palazzo. L'"abito di stato" di Carlo III è realizzato in velluto cremisi ed è stato indossato dal nonno, re Giorgio VI, per la sua incoronazione nel 1937. E' stato conservato dalla Royal School of Needlework, di cui Camilla è patrono dal 2017. Carlo indosserà il mantello in seta porpora ricamato in oro che fu di Giorgio VI.

L'abito di Camilla

La Robe of State della regina è quella originariamente realizzata per Elisabetta II. E' stato disegnato e ricamato a mano dalla Royal School of Needlework e realizzato dalla sartoria Ede & Ravenscroft, la più antica di Londra, fondata nel 1689. Il disegno si ispira ai temi della natura e dell'ambiente e reca gli emblemi nazionali del Regno Unito, oltre a rendere omaggio a Sua Maestà il Re.

Quanto costerà l'incoronazione

Di cifre ufficiali ancora non c’è traccia, ma la commissione Operation Golden Orb a cui è affidata l’organizzazione – “Operazione sfera d’oro” è il nome in codice scelto anni fa per l’avvenimento – ha fornito una stima di quanto potrebbe costare la cerimonia: intorno a 100 milioni di sterline. Azzardando un paragone, nel 1953 il governo di Winston Churchill, con il razionamento del cibo ancora in vigore dopo la Seconda guerra mondiale, spese un milione e mezzo di sterline per l’incoronazione della regina Elisabetta: in valore attuale poco meno di 50 milioni (benché i costi per la sicurezza non fossero in alcun modo comparabili).

Chi pagherà

A pagare, come per tutti gli eventi di stato, sarà il governo britannico, alias i contribuenti (mentre per i matrimoni reali paga la famiglia Windsor). Contribuenti che peraltro subiranno un’ulteriore perdita in termini di mancato guadagno: per tre giorni, da sabato a lunedì, il Regno Unito e le sue attività produttive chiuderanno i battenti come se fosse Natale, anche se i pub potranno restare aperti fino a tardi. Difficile calcolarne precisamente il costo, ma in occasione del Giubileo di platino della regina Elisabetta la società di consulenza Pricewaterhouse Cooper aveva fatto i conti: ogni giorno di vacanza in più, tenendo conto dell’impatto delle chiusure e dei premi al personale che lavora nelle festività, ha un costo vicino agli 850 milioni di sterline. Secondo gli esperti, tuttavia, la perdita sarà più che compensata dagli introiti del turismo.

Sicurezza, musica e fotografie

Nei 100 milioni di sterline previsti, a parte il costo della cerimonia vera e propria, una delle voci più corpose è certamente la sicurezza. Pur senza conoscere i numeri esatti, si può prendere per riferimento il matrimonio del principe Harry e di Meghan Markle nel 2018: la spesa in sicurezza è stata stimata in 30 milioni di sterline, inclusi cecchini, droni e polizia sotto copertura. Che saranno dispiegati soprattutto durante la parata, da Buckingham Palace a Westminster e ritorno a bordo delle carrozze.

Fiori e decorazioni costeranno cari, come anche le fotografie di Hugo Burnand: dopo aver lavorato al matrimonio del principe Harry e di Kate Middleton nel 2011 e a quello di Carlo e Camilla nel 2005, è stato scelto come ritrattista ufficiale per la prima foto della coppia reale.

Non mancherà la musica, altra componente salata del conto: il re ha commissionato personalmente i brani per la cerimonia, tra cui un inno del compositore del musical “Cats”, Sir Andrew Lloyd Webber. Buckingham Palace ha poi annunciato vari eventi per il fine settimana, il più vistoso dei quali è un concerto al Castello di Windsor domenica con Katy Perry, i Take That e Lionel Richie. E a proposito di stravaganze, è stata anche lanciata una campagna per reclutare e istruire migliaia di suonatori di campane per celebrare l’incoronazione, che risuoneranno nelle chiese di tutto il Regno Unito.

Chi officerà l'incoronazione

Come in quasi tutte le incoronazioni dal 1066, sarà l'arcivescovo di Canterbury a officiare la cerimonia di incoronazione di Carlo III. L'arcivescovo lo ungerà con l'olio sacro dell'incoronazione e gli porrà sul capo la corona di Sant'Edoardo, incoronandolo ufficialmente re Carlo III. Il monarca occuperà la cosiddetta "sedia dell'incoronazione" con lo scettro e il bastone del sovrano, antico simbolo del suo potere sulla nazione britannica e sul mondo intero per conto della cristianità.

Dove vederla in tv

Rai 1 seguirà in diretta la Coronation Ceremony con uno Speciale Tg1 in diretta dalle 11.45 che proseguirà fino alle 15.30. La diretta avrà come unico ‘stacco’ l’edizione del Tg1 delle 13.30. Mediaset seguirà l’incoronazione di Carlo con uno speciale Verissimo in onda dalle 11 e fino al pomeriggio inoltrato: una maratona interrotta solo dal Tg5 delle 13.00 e da Terra Amara. Torna quindi la copertura live di Silvia Toffanin, come successo lo scorso settembre per i funerali di Elisabetta II.

Non manca all’appello neanche La7, in campo con una Maratona Mentana e con un palinsesto praticamente a tema. Lo Speciale TgLa7 partirà alle 9.40 – prima di tutti, dunque – e proseguirà fino al Tg delle 13.30. A seguire è previsto il doc Carlo – Il nuovo Re, in onda dalle 14.15 alle 18.50, almeno stando a quanto si legge sulla guida tv: vista la durata monstre del doc e considerati i tempi della cerimonia, è facile pensare che prima del doc ci sia un altro collegamento in diretta con Londra per seguire le fasi principali dell’evento.