Hawaii in fiamme, almeno 36 morti a Maui: città rase al suolo. Biden dichiara lo stato di emergenza

È salito a 53 il bilancio delle vittime dei devastanti incendi che hanno colpito l'isola di Maui, alle Hawaii.

Biden dichiara lo stato di emergenza

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiara lo stato di emergenza alle Hawaii e ha disposto il rilascio di aiuti federali dopo i violenti incendi che hanno colpito la zona. «L’azione del presidente rende disponibili i fondi federali per le persone colpite nella Contea di Maui», ha spiegato la Casa Bianca in un comunicato. Questi aiuti saranno utilizzati in particolare per finanziare gli aiuti di emergenza e gli sforzi di ricostruzione sull’isola, dove la citta turistica di Lahaina, l’ex capitale del Regno delle Hawaii, e stata praticamente rasa al suolo.