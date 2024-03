Haiti, i ribelli: «Premier si dimetta o sarà genocidio». Henry non riesce a rientrare nel Paese a causa delle violenze: cosa sta succedendo

Alta tensione ad Haiti. Il premier Ariel Henry non è riuscito a rientrare a causa del caos e delle violenze che stanno devastando il Paese e che hanno costretto alla chiusura degli aeroporti.

Haiti, coprifuoco a Port-au-Prince dopo la maxi-evasione dal carcere

Haiti, cosa sta accadendo

Dal 29 febbraio le bande criminali che controllano gran parte del territorio haitiano hanno ripreso le loro operazioni violente, culminate con l'assalto alle due carceri di Port au Prince da cui sono evasi migliaia di detenuti, e con due incursioni, l'ultima l'altro giorno, nell'aeroporto internazionale Toussaint Louverture che ha provocato la sospensione dei voli in arrivo e in partenza.

La gang dei ribelli

Il massimo leader della rivolta, Jimmy Cherisier, conosciuto come Barbecue, ha sostenuto di recente che è in corso «una rivoluzione», non contro il popolo di Haiti, ma contro il premier Henry che «si deve dimettere». Fonti keniane hanno confermato al quotidiano Gazette Haiti, che il premier ha lasciato Nairobi giorni fa, mentre sulle reti sociali si sostiene che attualmente si trovi negli Stati Uniti. Interrogato da un giornalista, il portavoce del Dipartimento di Stato, Matthew Muller, si è limitato a rispondere ieri che Ariel Henry tornerà a Port au Prince, senza fornire però una data. «Sappiamo - ha spiegato - che il premier tornerà nel Paese» e « pensiamo che sia importante che lo faccia e che gli sia permesso di farlo» per contribuire a risolvere la crisi che attraversa il Paese.