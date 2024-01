Chi è Gypsy Rose Blanchard: uccise la madre che la teneva segregata (facendole credere di essere malata). Ora è una star di TikTok

Gypsy Rose Blanchard è libera e negli Stati Uniti tutti parlano di lei. La 32enne della Louisiana era in carcere per l'omicidio della madre Dee Dee. Una volta uscita di prigione, Gypsy ha aperto un profilo TikTok che nel giro di un mese ha già raccolto 9.3 milioni di follower.

Ma cosa ha di tanto speciale questa donna? La sua storia sembra tratta da un film dell'orrore: fino all'omicidio della madre, Gypsy aveva vissuto tutta la vita da segregata in casa. Le era stato fatto credere di essere gravemente malata: distrofia muscolare, leucemia, apnee notturne e ritardo mentale sono solo alcune delle patologie che la madre, la sua aguzzina, le aveva arbitrariamente attribuito.

Gypsy Rose Blanchard, la storia: dalla finta malattia all'omicidio

Dee Dee utilizzava Facebook per condividere la storia della figlia, raccogliendo donazioni e dimostrazioni di solidarietà in giro per il mondo. Per rendere il tutto più credibile, la donna sottoponeva Gypsy a pericolosissime cure non necessarie, rasandole i capelli e somministrandole farmaci che le hanno fatto perdere i denti. La ragazza per anni ha vissuto in sedia a rotelle e ha utilizzato un respiratore di notte, pur essendo perfettamente sana. La madre - si è poi appreso - soffriva della sindrome di Münchausen per procura: un disturbo mentale in cui il soggetto finge che un figlio (o una persona di cui si prende cura) sia malata per attirare attenzione e compassione.

Tutto questo fino al 2015, quando Gypsy conosce in un gruppo di incontri per cristiani su Facebook un ragazzo di nome Nicholas Godejohn e decide con lui di uccidere Dee Dee. Insieme, la sera del 14 giugno, commettono l'omicidio e spariscono dopo aver preso 4.000 dollari. La coppia viene arrestata poco dopo, poiché Gypsy scrive su Facebook «That bitch is dead (quella pu**ana è morta, ndr)» e la polizia riesce a rintracciarla attraverso l'indirizzo Ip. Nicholas, affetto da schizofrenia e autismo, viene condannato all'ergastolo mentre lei se la cava con 10 anni, poi ridotti a 8.

L'incredibile successo social

Veniamo così a dicembre 2023. Gypsy esce dal carcere, attesa da una folla di persone festanti. Le chiedono di aprire un profilo TikTok e lei dopo pochi giorni appare sul social cinese. La ragazza pubblica dei semplici video che mostrano attimi di vita quotidiana, ma gli utenti reagiscono con un'ondata d'affetto incontenibile. Il suo video più visto, in cui passeggia semplicemente per le vie di New York, ha totalizzato più di 50 milioni di visualizzazioni. E i commenti sono per la stragrande maggioranza a suo favore. Gypsy ha annunciato l'uscita di un documentario e di un e-book sulla sua storia che, a giudicare dai numeri raggiunti nell'ultimo mese, si preannunciano come un grande successo commerciale.