Guerra in Ucraina, il capo della Wagner rivendica il pieno controllo di Soledar. Ma Kiev smentisce

I mercenari del gruppo Wagner rivendicano di aver conquistato la cittadina ucraina di Soledar, dove si combatte. I russi hanno anche colpito Kharkiv ieri sera, poche ore dopo la visita della ministra degli Esteri tedesca Baerbock. Oggi in Senato il voto per la proroga dell'invio di aiuti militari dell'Italia all'Ucraina.