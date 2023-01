Droni senza pilota, cyber-guerra e altre tecnologie emergenti sono le armi del futuro. Ma nel conflitto tra l'Ucraina e la Russia le armi del «secolo scorso» sembrano ancora avere un ruolo fondamentale. Parliamo di carri armati, missili e fucili di precisione, oltre pistole e coltelli di vario genere.

I capi militari ucraini vogliono centinaia di carri armati occidentali per la prossima fase della guerra, nel disperato tentativo di contrastare le forze di Mosca e sfondare linee di trincee in luoghi come Luhansk e la regione di Zaporizhzhia. Dopo mesi di ostruzionismo, gli alleati della Nato, tra tutti Stati Uniti, Francia e Regno Unito, hanno promesso di inviare veicoli blindati per la prima volta nelle ultime settimane.

È un promemoria del fatto che nonostante tutta la raffinatezza high-tech della guerra moderna, conta ancora la pura forza sul campo. Kiev sostiene che la manciata di veicoli impiegati finora dagli alleati occidentali «è solo l'inizio», e sta spingendo per 200-300 carri armati e 600 veicoli corazzati di fanteria, oltre a 500 obici, un'arma simile a un cannone.





La guerra si gioca sui carri armati

L'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (Nato) non ha dubbi sul fatto che anche l'esercito ucraino dovrebbe avere carri armati nella guerra con la Federazione Russa.

Lo ha detto il presidente del Comitato militare della Nato, l'ammiraglio Rob Bauer, in una conferenza stampa a seguito dei risultati della riunione di questo comitato a livello di capi di Stato. «In una tale guerra è necessario ogni tipo di armamento. I russi stanno combattendo con il coinvolgimento di carri armati e anche gli ucraini hanno bisogno di veicoli corazzati», ha sottolineato Bauer insieme al generale americano Christopher Cavoli.



Il presidente polacco Andrzej Duda ha annunciato il trasferimento di una compagnia di carri armati Leopard (14 unità secondo gli standard Nato) in Ucraina. Come ha detto il leader polacco durante un briefing congiunto con i presidenti dell'Ucraina, Volodymyr Zelenskyi, e della Lituania, Ginatas Nausieda, la compagnia di carri armati sarà consegnata come parte della coalizione internazionale.



Il 14 gennaio, il primo ministro britannico Rishi Sunak ha confermato il trasferimento di 14 carri armati Challenger-2 e sistemi di artiglieria aggiuntivi all'Ucraina. Il Challenger-2 è il veicolo principale dell'esercito britannico.



nel frattempo, la Germania ha ricevuto la richiesta ufficiale della Polonia per l'invio dei carri armati Leopard in Ucraina. Lo ha detto il ministro della Difesa di Varsavia Mariusz Blaszczak dopo la conferenza stampa a Berlino del ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius con il Segretario generale della Nato Jens Stoltenberg.



«La fornitura di carri armati Leopard all'Ucraina avrà inevitabilmente un impatto sulle relazioni future fra Russia e Germania». Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato dall'agenzia Tass.



Addressing a Chambers of Commerce meeting in Boca Raton today, Zelensky thanks BlackRock, JP Morgan, Goldman Sachs, and others for their support of Ukraine. Adds that sending Ukraine heavier weapons, like Abrams tanks, represents a "big business" opportunity for US corporations pic.twitter.com/N1h8OVECLt — Michael Tracey (@mtracey) January 24, 2023



T-64, T-72, Challenger e Leopard 2

Il T-64 è un carro armato sovietico di prima linea, schierato a partire dalla fine degli anni sessanta. Era armato con un cannone a canna liscia da 115mm nella prima versione, in seguito sostituito da uno da 125 mm e aveva un peso compreso tra le 38 e le 40 tonnellate.

Concepito (almeno originariamente) come mezzo per i reparti corazzati d'élite in un eventuale conflitto con la Nato, il T-64 in realtà non ha avuto estesi impieghi operativi nella sua carriera. Questo carro non è mai stato esportato, ed anche per questo, non ha avuto molte possibilità di prendere parte a molti conflitti, al contrario di altri Mbt sovietici come il T-72 o il T-55. La stessa Armata Rossa decise di non utilizzarlo nella sanguinosa guerra in Afghanistan preferendo i T-62 ed i T-72. Il T-64 nelle file dell'esercito russo è stato limitatamente utilizzato sul campo negli scontri con i ribelli ceceni. È impiegato dal 2014 nella guerra dell'Ucraina orientale.



Il T-72 è un carro armato da combattimento di origine sovietica, sviluppato negli anni sessanta, prodotto dalla Uralvagonzavod di Nizhny Tagil ed entrato in servizio nelle forze armate dell'Urssa partire dal 1973. Sviluppato a partire dal T-62 quale opzione più economica al T-64, è stato esportato in più di 40 paesi e prodotto in più di 30.000 esemplari, traguardi che lo hanno insignito del titolo di carro armato più diffuso al mondo.

Il Challenger 2 è il carro armato da combattimento in dotazione all’Esercito britannico ed è una diretta evoluzione del precedente Challenger 1. Si tratta di un mezzo corazzato e altamente mobile. Sebbene il suo ruolo principale sia quello di distruggere o neutralizzare i mezzi corazzati, il Challenger 2 può operare in uno spettro di conflitti ad alta intensità, contro l’insurrezione e per il mantenimento della pace. Il veicolo è dotato di un cannone a canna rigata L30 da 120 mm, che spara sia munizioni a canna lunga che munizioni ad alto potenziale esplosivo (Hesh). Sia per il Comandante che per l’Artigliere sono previsti mirini ottici e termici, compreso un mirino panoramico indipendente a 360ᵒ per il Comandante. I sistemi di mira, la torretta e il cannone sono completamente stabilizzati e consentono un rapido ingaggio del bersaglio sia in posizione fissa che in movimento.

Il Leopard 2 è il principale carro armato da combattimento delle Bundeswehr (le forze armate della Germania, ndr.). Entrato in servizio a partire dal 1979, il Leopard 2 è stato continuamente aggiornato per mantenerlo al passo con gli sviluppi tecnologici e operativi ed è stato esportato in molti paesi del mondo. Il battesimo del fuoco su un vero campo di battaglia è stato effettuato dalla Turchia in Siria nel 2017.

Leopard 2 è considerato uno dei carri armati più costosi al mondo. Allo stesso tempo, il carro armato vale i suoi soldi: ha un'elevata affidabilità, capacità di resistenza e un'eccellente potenza di fuoco. A proposito, queste macchine sono considerate tra le migliori in termini di carri armati di sopravvivenza anche rispetto a quelli russi come il T-72.