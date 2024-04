Odessa rischia di cadere? Dall'accesso al Mar Nero al collegamento con la Transnistria, perché è la città chiave per le sorti della guerra

L'Ucraina rischia di perdere Odessa? Tutto dipende da dove la Russia deciderà di indirizzare le sue forze nell’offensiva che dovrebbe essere lanciata quest’estate.

I rischi

Gli ufficiali hanno detto che c'è un grande rischio che le linee del fronte crollino ovunque i generali russi decidano di concentrare la loro offensiva. Inoltre, grazie a un peso numerico molto maggiore e alle bombe aeree guidate che ormai da settimane distruggono le posizioni ucraine, la Russia sarà probabilmente in grado di “penetrare la linea del fronte e di distruggerla in alcune parti”. Non c’è nulla che possa aiutare l’Ucraina adesso "perché non esistono tecnologie serie in grado di compensare l’Ucraina per la grande massa di truppe che la Russia probabilmente scaglierà contro di noi".

Gli aiuti europei

Gli ufficiali hanno detto che i missili anticarro a spalla forniti dal Regno Unito e dagli Stati Uniti nelle prime settimane dell’invasione sono arrivati ​​in tempo, aiutandoli a salvare Kiev – e così hanno fatto anche gli HIMARS , i sistemi missilistici leggeri a lancio multiplo, che sono stati utilizzati con grande efficacia, consentendo loro di cacciare la Russia da Kherson nel novembre 2022.

"Ma spesso, semplicemente non riceviamo i sistemi d'arma nel momento in cui ne abbiamo bisogno: arrivano quando non sono più rilevanti", ha detto un altro alto ufficiale, citando come esempio gli aerei da caccia F-16. Si prevede che una dozzina circa di F-16 diventino operativi quest'estate, dopo che l'addestramento di base dei piloti sarà stato completato. “Ogni arma ha il suo momento giusto. Gli F-16 erano necessari nel 2023; non saranno adatti per il 2024”, ha detto.

La strategia

Il piano è quello di spostare in prima linea il maggior numero possibile di personale in uniforme legato alla scrivania e di coloro che ricoprono ruoli non combattenti, dopo un addestramento intensivo di tre o quattro mesi. Ma gli alti funzionari con cui POLITICO ha parlato hanno affermato che Syrsky aveva torto e “stava seguendo le narrazioni dei politici”. Poi, martedì, Zelenskyj ha firmato alcune parti aggiuntive di una vecchia legge sulla mobilitazione che restringe i requisiti legali per gli uomini ucraini in età di leva per registrare i propri dati e abbassa l’età minima per la chiamata alle armi da 27 a 25 anni. Ma in Ucraina, questo è visto semplicemente come un armeggiare.

La crisi interna

"Non abbiamo solo una crisi militare, abbiamo anche una crisi politica", ha detto uno degli ufficiali. Mentre l’Ucraina rifugge da una grande leva, “la Russia ora sta raccogliendo risorse e sarà pronta a lanciare un grande attacco intorno ad agosto, e forse prima”.

I raid russi e il blackout

Sono circa 170mila le abitazioni di Odessa, nel sud dell'Ucraina, rimaste senza elettricità dopo la caduta dei frammenti di un drone lanciato dai russi e abbattuto dalla contraerei ucraina su un impianto energetico. Lo hanno dichiarato il governatore dell'oblast di Odessa, Oleh Kiper, e il più grande operatore privato di elettricità dell'Ucraina, Dtek. L'aeronautica ucraina ha affermato di aver abbattuto nove degli 11 droni di tipo Shahed lanciati dalla Russia durante la notte, nonché nove dei 14 missili da crociera.

L'accesso al Mar Nero

Il miliardario americano Elon Musk, noto tra l'altro per le sue dichiarazioni sulla guerra in Ucraina, ha espresso l'opinione che la Russia può «raggiungere il Dnepr» e conquistare Odessa. In un post su X Musk ha scritto che «è stato un tragico spreco di vite umane per l'Ucraina attaccare un esercito più grande che disponeva di difese in profondità, campi minati e artiglieria più potente» considerato che «l'Ucraina non aveva mezzi corazzati o superiorità aerea!». Secondo Musk «non c'è alcuna possibilità che la Russia prenda tutta l'Ucraina, poiché la resistenza locale sarebbe estrema a ovest, ma la Russia guadagnerà sicuramente più territorio di quello che ha oggi. Più a lungo va avanti la guerra, più territorio guadagnerà la Russia fino a raggiungere il Dnepr. Tuttavia, se la guerra dovesse durare abbastanza a lungo, anche Odessa cadrebbe. Se l'Ucraina perderà o meno l'accesso al Mar Nero è, a mio avviso, la vera questione sul tavolo. Raccomanderei una soluzione negoziata prima che ciò accada». Il post di Musk è stato ripreso dal media ucraino Ukrainska Pravda e dall'agenzia russa Tass.