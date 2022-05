Guerra in Ucraina, le notizie di oggi. La Duma valuta il ritiro da Oms e Wto. Zelensky, Russia continua raid ma senza successo

Guerra in Ucraina, la diretta. Tra Kiev e Mosca è gelo. Sospesa ogni forma di negoziato, si affrettano a spiegare dal Cremlino. E la crisi diplomatica si rispecchia anche nelle zone dell'Ucraina dove si continua a combattere. Tra lunedì e martedì l'evacuazione dei primi militari ucraini da Azovstal suona come il preludio della resa completa di Mariupol e la fine della battaglia più lunga e cruenta combattuta finora in Ucraina. La svolta è arrivata con l'ordine di Kiev ai combattenti asserragliati nell'acciaieria di deporre le armi, ringraziandoli per «l'eroico» impegno. Il battaglione Azov, il più irriducibile tra le truppe di difesa, ha obbedito e 264 militari - tra cui 50 feriti - hanno lasciato l'impianto, trasferiti nei territori separatisti. Resta incerta invece la sorte dei soldati ancora rimasti sotto i tunnel, che potrebbero essere alcune centinaia, inclusi i loro comandanti. Zelensky continua a trattare nella «speranza di salvarli», ma da Mosca arrivano segnali minacciosi, soprattutto verso la milizia nazionalista: sono «terroristi» e non possono essere oggetto di scambio di prigionieri.

Guerra in Ucraina, le notizie di oggi

Ore 7.30 - L'esercito russo sta trattenendo circa tremila civili di Mariupol in una ex colonia penale Donestk e tra loro ci sono anche 30 volontari arrivati nella città assediata sul Mar Nero per portare aiuti umanitari. Lo denuncia il difensore civico ucraino per i diritti umani Lyudmyla Denisova affermando che i civili vengono trattenuti dall'esercito russo per un mese, ma chi è considerato «particolarmente inaffidabile» come ex soldati e poliziotti è trattenuto per due mesi.

Ore 2.00 - L'Organizzazione mondiale della sanità ha registrato 226 attacchi alle strutture sanitarie ucraine dall'inizio della guerra totale della Russia. Il direttore regionale dell'Oms, Hans Kluge, ha affermato secondo Kyiv Indipendent che il totale ammonta a "quasi tre attacchi al giorno dal 24 febbraio" che hanno provocato almeno 75 morti e altri 59 feriti.

Ore 1.10 - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che martedì è iniziato con una combinazione di attacchi russi, con le truppe di Mosca che hanno lanciato missili nella regione occidentale di Leopoli e nelle regioni di Sumy e Chernihiv nel nord-est, effettuandto attacchi aerei nella regione orientale di Luhansk. Le regioni di confine dell'Ucraina, ha aggiunto, hanno visto "attività di sabotaggio" russe. "Tutto questo non sta solo creando tensione per il nostro stato, non è solo una prova della nostra forza", ha detto Zelensky nel suo discorso notturno. "Questo è una specie di tentativo di risarcire l'esercito russo per una serie di fallimenti nell'est e nel sud del nostro paese", ha detto.

Ore 00.30 - Secondo i media russi, la Duma sta valutando il ritiro dall'Organizzazione mondiale della sanità e dall'Organizzazione mondiale del commercio. Lo ha riferito la testata Kommersant citando il vice presidente dell'assemblea, Pyotr Tolstoy.