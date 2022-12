Germania, due ragazzine accoltellate da un uomo mentre andavano a scuola: morta una 14enne, grave una di 13

Dramma e paura in Germania: una ragazzina di 14 anni è morta dopo essere stata aggredita da un uomo armato di coltello, stamattina, mentre andava a scuola a Illerkirchberg, a sud di Ulm, nel Baden-Wuertteberg.

L'adolescente era rimasta gravemente ferita insieme ad un'altra bambina di 13 anni. Le indagini sull'aggressore proseguono. A quanto riferisce la Bild, l'aggressione è avvenuta alle 07.30 del mattino. Le due ragazzine - la 14enne uccisa e una 13enne ferita - stavano andando a prendere l'autobus per recarsi a scuola. Il presunto colpevole si è poi rifugiato in un centro di accoglienza per i migranti.

La polizia ha circondato l'edificio e ha arrestato le tre persone all'interno, compreso il presunto aggressore. Il movente dell'attacco non è chiaro. Illerkirchberg è un villaggio di meno di 4.600 abitanti a sud di Ulm.