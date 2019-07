George Michael, l'ex fidanzato distrugge la sua casa: arrestato. «Furioso per l'eredità»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo la morte di, a dicembre 2016, non si era mai mosso dalla sua casa:del cantante che continuava ad occupare l’abitazione nonostante George non gli avesse lasciato nulla in, è stato arrestato. La casa della discordia è a: un palazzo dache Michael aveva lasciato alla sorella. Da lì Fawaz non era mai andato via, così per vendicarsi della mancata eredità ha pensato bene di distruggere la casa, con danni spaventosi, racconta il tabloid«Non ho mai visto nulla di simile», le parole di un vicino, raccontate dal tabloid. «Tutto ciò che George Michael aveva lasciato è andato distrutto, le porte, le finestre, gli oggetti. Non può averlo fatto in poco tempo, deve essere stata una cosa sistematica». La sorella di George e in generale la famiglia del cantante scomparso due anni e mezzo fa volevano da tempo che Fadi andasse via:, ma non è stato gratis.