Gabriel Attal nominato primo ministro in Francia: ha 34 anni, è il più giovane di sempre e «primo gay dichiarato»

l ministro dell'Istruzione, Gabriel Attal, è stato nominato primo ministro in Francia. Sostituisce Elisabeth Borne, che si è dimessa ieri. Attal, 34 anni, diventa il più giovane primo ministro della V Repubblica in Francia. Il presidente Macron ha incaricato Attal di formare il Governo.

Gabriel Attal, chi è

Nominato oggi da Emmanuel Macron nuovo premier francese dopo le dimissioni di Elisabeth Borne, a 34 anni è il più giovane primo ministro della Quinta Repubblica. Laurent Fabius, nel 1984, fu nominato a 37 anni. È anche il primo gay dichiarato, sposato con Stéphane Séjourné, eurodeputato del partito di Macron. A 29 anni, fu nominato viceministro per la Gioventù, e anche in quel caso fu il più giovane della Quinta repubblica. Figlio di Yves Attal, avvocato e produttore cinematografico morto nel 2015 all'età di 66 anni, Gabriel Attal è di origine ebrea tunisina ma sua madre Marie de Couriss, proveniente da una famiglia russa bianca di Odessa, lo ha educato alla religione cristiana ortodossa. Da quando è entrato al Governo, all'epoca guidato dall'ex premier Edouard Philippe, Attal - che è stato anche il più giovane in Francia ad entrare in un esecutivo all'età di 29 anni - non abbandona mai la scrivania di suo padre che trasporta da un ministero all'altro.

MACRON COSA HA DETTO

«Caro Gabriel Attal, so di poter contare sulla vostra energia e sul vostro impegno per attuale il progetto di riarmo e di rigenerazione che hanno annunciato.