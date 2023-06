Fumo dal seggiolino in auto della figlia, il video choc della mamma: «Genitori, non fatelo mai»

Con l'arrivo del caldo, i genitori sanno bene che il rischio che il seggiolino auto per i loro bambini possa surriscaldarsi è un problema reale. Ben più difficile da immaginare è che questo possa letteralmente prendere fuoco se utilizzato insieme a un altro accessorio molto comune nella auto di chi ha dei figli piccoli. Proprio per mettere in allerta le famiglie da comportamenti potenzialmente pericolosi per i bambini, una mamma ha voluto condividere la sua esperienza in un video pubblicato su TikTok in cui mostra del fumo proveniente proprio dal seggiolino di sua figlia.

Bimbo dimenticato sullo scuolabus a Teramo: rimasto da solo per 8 ore: disidratato ma sta bene

Il video

In un video pubblicato su TikTok, Natausha Furlong di @morethanjustamother si rivolge agli utenti per mettere in guardia i genitori dai rischi collegati a un oggetto molto comunemente presente nelle auto di chi ha figli piccoli: lo specchietto retrovisore per controllarli. «Il tempo sta diventando bello, arriva i caldo e dovete sapere», dice nella clip. «Stavo per mettere mia figlia sul seggiolino nell'auto quando ho visto che era letteralmente in fiamme per il caldo.

A capirne il motivo, la figlia maggiore, una bambina di nove anni, che le ha fatto notare come i raggi del Sole riflessi nello specchietto portassero al surriscaldamento del rivestimento del seggiolino. Poi ha girato la fotocamera del telefono per mostrare il piccolo specchietto fissato davanti al seggiolino sul poggiatesta del sedile del passeggero, il tipo di specchietto che i genitori usano di solito per vedere i propri figli mentre guidano. «Riesci a immaginare cosa sarebbe successo se fosse seduta al suo posto?», ha concluso.

Il video ha ricevuto oltre un milione di visualizzazioni, con migliaia di commenti da genitori preoccupati. «Grazie per aver portato questo alla mia attenzione. Non mi sarebbe mai passato per la mente!», ha osservato un utente. Un altro ha aggiunto: «Questo è pazzesco. Non ci avrei mai pensato. Un buon consiglio». «Sicuramente una vittoria per la mamma! La sorella maggiore era lì per assicurarsi che sua sorella fosse al sicuro!» ha commentato un'altra persona. Un utente ha anche consigliato: «Metto un lenzuolo bianco sopra il sedile quando non è in uso, mantiene fresche le fibbie».