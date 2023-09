Coniugi scappano 3 volte dai ristoranti in Grecia: «Il pollo è crudo, non paghiamo». Ma loro negano: ci hanno minacciato

Sono stati accusati di essere scappati dal ristorante per tre volte, durante la vacanza in Grecia.

Angela and Ian McKie, from Liverpool, were accused of dining and dashing from three separate restaurants in Koutouloufari in the north of Crete last month — something they denyhttps://t.co/vkrsVfWZjm pic.twitter.com/ga81NUEWfB

— Daily Star (@dailystar) September 12, 2023