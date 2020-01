Finlandia, italiano perde 5 euro e sulla scrivania trova una sorpresa...

OMG YOU GUYS. THE STORY CONTINUES! pic.twitter.com/2X2qzjsRw9 — Simone (@bocedi) January 24, 2020

Giorgio lavora inda un paio d'anni. E' un italiano che lavora in un’agenzia di marketing digitale e si è integrato alla perfezione nel paese scandinavo. Così tanto da essersi integrato nella capitale. Oggi un tweet del suo amico Simone sta facendo discutere, con sorridenti emoticon, i social. Cosa è successo?Qualche giorno fa, tornando in ufficio, ha trovato sul tavolo una banconota da 5 euro e un post-it con su scritto: «Found under the table» (trovata sotto al tavolo). Firmato "la donna delle pulizie". Giorgio ha sorriso, fotografato i soldi con il biglietto e girato l'immagine al suo amico che, incuriosito dalla storia, ha postato tutto su Twitter. Migliaia di like e tanti commenti da parte di amici e sconosciuti in tutto il mondo.La storia però non finisce qui. Giorgio, al fogliettino verde scritto dalla donna delle pulizie, aggiunge il giorno seguente un altro post-it: «Questi 5 euro sono la tua mancia, te la meriti!». Un collega dell'italiano aggiunge un altro messaggio: «D'accordissimo!». Passano altre 24 ore (i 5 euro restano ovviamente sul tavolo senza essere toccati da nessuno) ed ecco apparire un altro fogliettino: «Grazie ragazzi ma non posso accettare. Alma, "la donna delle pulizie"». Quattro post di carta per migliaia di like virtuali: l'onestà e l'educazione esistono ancora. Sia nel mondo reale che in quello virtuale.