Terrore sul volo Madrid-Buenos Aires: 12 passeggeri feriti durante forti turbolenze

Dodici persone sono rimaste ferite durante il volo della Aerolineas Argentinas tra Madrid e Buenos Aires a causa di forti turbolenze.

I passeggeri: «Momenti di panico»

La notizia è stata riportata dal quotidiano iberico "El Pais". A bordo sono state descritte scene di panico e preoccupazione tra i passeggeri, molti dei quali dormivano. Stando a un comunicato di Aerolneas Argentinas, i fatti sono avvenuti mentre l'aereo in questione, un "Airbus A330", stava sorvolando l'Oceano Atlantico, quasi in prossimità del continente sudamericano. «Nel giro di pochi secondi», hanno dichiarato dopo l'atterraggio i passeggeri del volo «le turbolenze hanno provocato forti sballottamenti, a causa dei quali molti di noi hanno subito colpi in diverse parti del corpo».

«Le luci che indicano l'obbligo di indossare le cinture di sicurezza erano accese ed era stato effettuato l'avviso vocale corrispondente», afferma la compagnia aerea. Tale informazione è stata tuttavia smentita da alcuni passeggeri a bordo. L'aereo è atterrato a Buenos Aires alle 4.30 di ieri mattina (ora locale). All'arrivo, nove passeggeri sono stati assistiti per «traumatismi lievi» e tre sono stati portati in ospedale per «controlli più esaustivi». Questi ultimi, secondo Aerolineas Argentinas: «non indossavano le cinture di sicurezza nel momento della turbolenza».

