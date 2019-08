Sul volo qualcosa non va, la protesta del passeggero: «Inaccettabile e illegale». E EasyJet chiede di cancellare la foto

EasyJet

La foto sarebbe stata comunque scattata quando l'aereo non era ancora partito, mentre la passeggera attendeva la fine dell’imbarco per guadagnare il suo posto.

Da EasyJet è arrivata l’ulteriore replica, sia su Twitter sia con una nota: «Nessun passeggero era autorizzato a sedersi in quei posti perché erano in attesa di riparazione. La sicurezza è la nostra massima priorità».

Viaggiare comodi non è tra le priorità di chi scegliema unnon avrebbe mai immaginato un simile disagio. Il passeggero,, ha pubblicato sui social mediacon la foto di un posto a sedere su un aereo. «Inaccettabile», scrive mostrando il. La compagnia ha affermato che a nessuno era però stato permesso di sistemarsi nella fila difettosa a bordo del volo daFoto twitter«EasyJet batteCome può essere permesso?», aggiunge Harris, mentrecontinua a sostenere che ai passeggeri era stato detto di non usare il sedile perIntanto, gli utenti dei social media hanno espresso indignazione per l'incidente e lo hanno descritto come «assurdo» e «illegale». «Sicuramente questo è un rischio enorme per lesioni al collo durante il decollo e l'atterraggio», è stato il commento di un utente.La compagnia aerea ha chiesto a Matthew di rimuovere l'immagine dan modo da poter esaminare l'incidente: «Grazie per averlo segnalato alla nostra attenzione, prima che possiamo indagare su questo, potrei chiederti di rimuovere la fotografia?». «Assolutamente no», ha replicato il passeggero.