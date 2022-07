Draghi ad Ankara: «Italia e Turchia partner, amici, alleati. Migranti, siamo accoglienti ma il limite è raggiunto»

Il fronte comune della condanna della guerra in Ucraina, e della ricerca di soluzioni, a partire dalla crisi del grano, che diano primi segnali di un percorso verso la pace. Ma anche il coordinamento per la stabilizzazione della Libia. La collaborazione sul gas. Il futuro dei rapporti con l'Europa. Il vertice tra Italia e Turchia, a dieci anni dall'ultimo incontro intergovernativo, è per Mario Draghi sì l'occasione per rinsaldare il rapporto tra due paesi «partner, amici alleati», ma anche per lanciare un avvertimento sui migranti all'amico Erdogan, alla Grecia, e all'Europa: gli sbarchi, che sono triplicati proprio sulla rotta orientale, oramai hanno raggiunto «il limite» anche per un paese aperto e accogliente come l'Italia.

Draghi ad Ankara, gli accordi raggiunti

Il presidente del Consiglio arriva ad Ankara nel primo pomeriggio, accompagnato da 5 ministri, che sigleranno con i loro omologhi una serie di accordi dal riconoscimento delle patenti, alla protezione delle Pmi, allo sviluppo sostenibile, alla difesa. Il presidente turco lo aspetta ai piedi del grande palazzo presidenziale, scorta a cavallo, delegazione in costumi tradizionali degli eserciti dei 16 stati turchi fondati prima della repubblica, guardia presidenziale in alta uniforme e inni nazionali.

Il processo per l'adesione della Turchia alla Ue

Scenografia imponente, ampi sorrisi e strette di mano. Poi le delegazioni si chiudono negli incontri bilaterali che durano un paio d'ore. Il premier parla a lungo con Erdogan (insieme ai ministri degli esteri Luigi Di Maio e Mevlut Cavusoglu), della Siria, della Libia, della sicurezza del Mediterraneo, della cooperazione da portare avanti sul gas, per diversificare le fonti e liberarsi dalla dipendenza da Mosca. Ma anche del processo per l'adesione della Turchia alla Ue da riattivare, come emerge dalle parole di Erdogan e dalle dichiarazioni finali congiunte, e dei diritti umani che Ankara si deve impegnare a rispettare, a partire, sottolinea il premier, dal rientro nella convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne. I ministri nel frattempo si confrontano con i rappresentanti del governo turco. Lungo il bilaterale tra la ministra Luciana Lamorgese e il ministro dell'Interno turco Suleyman Soylu, perché oltre alle patenti a tenere banco è la questione dei migranti.

Putin e Xi, giallo sull'invito a Mosca. «Il leader cinese ha rifiutato, la pandemia Covid non c'entra»

La collaborazione dei corpi di polizia

I due paesi stanno mettendo in piedi un nuovo accordo, per rafforzare la collaborazione tra i corpi di polizia per i controlli ma anche per la prevenzione degli sbarchi. Sulle coste italiane a oggi sono arrivati oltre 29mila stranieri irregolari, e in Calabria, dove arriva generalmente chi parte dalla Turchia, sono arrivati in 5.600, contro i 1600 dello scorso anno. La guerra, e la crisi del grano rischiano di amplificare un fenomeno che già ora, ammette Draghi, ha raggiunto il massimo: è la Grecia, dice Erdogan sollecitato dai media turchi, con i suoi respingimenti nell'Egeo, a rappresentare «una minaccia anche per l'Italia».

Il nodo immigrazione

Il premier non fa distinzioni sulle responsabilità, ma chiamato in causa dal presidente turco, osserva prima che «la gestione dell'immigrazione deve essere umana, equa ed efficace», per poi avvertire che «noi cerchiamo di salvare vite umane. Ma occorre anche capire che un paese che accoglie non ce la fa più. È un problema che il ministro Lamorgese ha posto in Europa, lo ha detto qui e lo diremo alla Grecia quando la incontreremo». L'Italia che finora ha tenuto un comportamento «straordinario, il più aperto e il meno discriminante» ha «dei limiti» insomma, e ora «ci siamo arrivati». Anche in questa chiave ha un valore «strategico» lo sblocco del grano fermo nei porti ucraini sul Mar nero: una intesa consentirebbe di evitare la «catastrofe umanitaria», e l'aumento della pressione migratoria. Ma rappresenterebbe anche «un primo atto di concordia» negli sforzi per la pace. Il piano dell'Onu è pronto, ricorda Draghi, è «incoraggiante» perché non serve sminare i porti e ora si aspetta solo «l'adesione del Cremlino». Anche grazie al ruolo di mediazione assunto dalla Turchia che, annuncia Erdogan, potrebbe portare frutto «in una settimana, dieci giorni».