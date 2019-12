Donna in stato vegetativo si sveglia sentendo sua figlia che le chiede di allattarla

di Marta Ferraro

Il 25 ottobre, María Laura Ferreyra, 42 anni, era in condizioni delicate dopo aver subito una violenta rapina nella città di San Francisco, nella provincia di Cordova. A causa della lotta con il rapinatore, la donna è caduta dalla motocicletta su cui viaggiava e ha urtato la testa per terra. La caduta le ha causato una grave emorragia cerebrale, secondo quanto riferito dal marito Martín Delgado ai media locali.Ferreyra è stata operata con urgenza, ma il suo corpo non ha assimilato le medicine ed è caduto in uno stato vegetativo. I dottori non hanno dato speranze e hanno persino suggerito alla famiglia di autorizzare la donazione degli organi. Tuttavia, alcuni test hanno rivelato che la donna, madre di tre figli, aveva ancora un'attività neurologica e poco dopo ha iniziato a muovere le mani e ad aprire gli occhi.Durante la quarta settimana di ricovero, suo marito ha deciso di portare la figlia più piccola, 2 anni, in ospedale per farle visita. La piccola si è seduta sul letto della mamma, l'ha guardata e ha emisso il suono che di solito emette quando ha fame e vuole essere allattata. Quindi, la donna si è sollevata la vestaglia e ha messo la bambina sul suo petto per allattarla. Ora la donna sta gradualmente recuperando le sue condizioni di salute e presto tornerà a casa dai suoi cari.