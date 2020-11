Dinosauri ridotti a zombie dal parassita preistorico: la scoperta eccezionale

Con ogni probabilità l'estinzione di massa dei dinosauri, nel Cretaceo, è stata causata da un meteorite. Tuttavia una ricerca di cinque ricercatori brasiliani - Tito Aureliano, Carolina Nascimento, Marcelo Fernandes, Fresia Ricardi -Branco e Aline Ghilardi - ha per la prima volta documentato la descrizione istologica dettagliata di una grave infiammazione ossea e la presenza di proto parassiti sullo scheletro di un dinosauro ritrovato in Brasile. In pratica l'esemplare studiato, un sauropoda, un gigante erbivoro vissuto milioni di anni fa, è stato ridotto come uno zombie da misteriosi parassiti preistorici.

Microrganismi

Gli studiosi hanno potuto analizzare l'eccezionale conservazione dei microrganismi parassitari contenuti nel corpo molle, all'interno dei canali vascolari. I risultati sono considerati dalla comunità scientifica eccezionali perché apportano nuove conoscenze nel campo della parassitologia, della patologia e dell'istologia nel registro dei fossili.

Il dinosauro analizzato presentava un'osteomielite acuta, identificata dalla presenza di un periostio altamente reattivo e da un'infiammazione localizzata del tessuto corticale. Inoltre, sono stati identificati decine di parassiti nel canale vascolare.

Le lesioni sono state causate o facilitate, secondo gli studiosi, dall'infestazione parassitaria. Questo può essere il primo caso di malattia ossea infettiva associata a parassiti, che aggiunge nuove informazioni alla complessa storia evolutiva dei disturbi parassitari.

