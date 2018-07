Dimentica il figlio in auto per otto ore: muore bimbo di 17 mesi

Tragedia in Florida. Aveva paura di fare tardi al lavoro, così quando ha lasciato la sua auto nel parcheggio dell'ufficio ha completamente dimenticato che suo figlio fosse in macchina con lei. Purtroppo il piccolo, di soli 17 mesi di vita, è rimasto chiuso in quella vettura per otto ore e quando lei è tornata per lui non c'era più nulla da fare. L'episodio si è verificato nella giornata di venerdì 13 luglio, in Florida.



Le forze dell'ordine di Pembroke Pines sono state allertate da alcune chiamate che denunciavano la presenza di un bambino lasciato da solo sul seggiolino di una macchina. Ma quando i soccorsi sono giunti sul luogo indicato non hanno potuto far altro che dichiarane il decesso. Inutili si sono rivelati i tentativi di rianimarlo dopo che i vigili del fuoco sono riusciti a tirarlo fuori dalla vettura. Intanto, è stata aperta un'inchiesta per far luce su quanto successo.

