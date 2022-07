Di Battista: «Decido a giorni se candidarmi. Di Maio? Con Draghi responsabile principale della crisi»

La galassia Cinquestelle esce polverizzata dalla crisi di governo con i sondaggi sempre più impietosi giorno dopo giorno e Conte sulla graticola. Oggi fa la sua ricomparsa ufficiale sulla scena anche Alessandro Di Battista che, nemmeno a dirlo, attacca frontalmente l'ex amico Luigi Di Maio, responsabile principale della crisi. Un Di Battista che attacca Letta e che non ha mai perso i contatti con Virginia Raggi con la quale ricostruire la leadership del Movimento.

Elezioni, Grillo: momento caotico, ma due mandati luce in tenebra

Di Battista, l'opzione candidatura

«In tanti mi state scrivendo per dirmi che è il momento di buttarmi nella mischia... Io non sono disposto a tutto pur di ritornare in Parlamento», dice l'ex deputato M5S Alessandro Di Battista in un video condiviso sui social. Il «peccato originale» della politica «per me è la politica professionista: ovvero l'idea che la politica sia una professione che bisogna portare avanti fino all'età della pensione o addirittura successivamente. Io a questa cosa non ci credo, non ci ho mai creduto», insiste Di Battista. «Nei prossimi giorni - aggiunge - finirò il mio lavoro, tornerò in Italia e vedrò che succede».

Conte risponde a Letta: «Italia tradita? Sì, da Draghi e dal centrodestra, hanno umiliato i cittadini»

Di Battista, le accuse a Di Maio

«I principali responsabili della crisi di governo sono Di Maio e Draghi. Luigi l'ha provocata in modo inconsapevole: ha fatto questa manovra di palazzo senza pensare che ha provocato una reazione a catena che ha consentito al M5s di battere i pugni su tavolo sulle sue misure colpite. Oggi Luigi è in difficoltà perché deve trovare una exit strategy: per sé stesso la troverà senz'altro. Per tutti quelli che gli hanno dato retta non la troverà». Così l'ex deputato M5s Alessandro Di Battista in un video sui social. Per Di Battista, oltre a Di Maio, l'altro responsabile della crisi di governo è lo stesso Mario Draghi: «chi ha a cuore la responsabilità del Paese non attacca il M5s e la Lega. Se lo ha fatto è perché se ne voleva andare».