«L'Italia si rende perfettamente conto che c'è una tensione commerciale a livello globale e, sicuramente, la prospettiva di questo confronto sui dazi tra Stati Uniti e Ue non può non considerare che siamo coinvolti come Unione Europea, tuttavia confidiamo di poter ricevere attenzione dal nostro tradizionale alleato su quelle che sono alcune nostre produzioni strategiche», commentai il premier Giuseppe Conte.



«Anche se gli Stati Uniti hanno avuto l'autorizzazione dal Wto, scegliere di applicare le contromisure adesso sarebbe miope e controproducente», scrive la commissaria Ue al commercio Cecilia Malmstroem in una dichiarazione. «Restiamo pronti a trovare una soluzione equa, ma se gli Usa decidono di imporre le contromisure autorizzate dal Wto, la Ue non potrà che fare la stessa cosa», aggiunge la commissaria.

«La Commissione reagirà a tempo debito», ha detto nel pomeriggio la portavoce capo della Commissione Europea Mina Andreeva, durante il briefing con la stampa a Bruxelles. «L'Ue - continua - ha una posizione chiara, concordata con gli Stati membri: bisogna evitare di imporre dazi l'uno contro l'altro, perché danneggerebbe le nostre economie, il commercio globale e l'industria aeronautica». Sia gli Usa che l'Ue, ricorda, «sono stati riconosciuti colpevoli» in sede Wto di aver sussidiato illegalmente i rispettivi 'campioni' dell'industria aeronautica. «Abbiamo continuato a dire agli Usa che siamo pronti a lavorare con loro ad una soluzione equa ed equilibrata per le rispettive industrie aeronautiche. Siamo tuttora pronti e disponibili a trovare un accordo equo, ma se gli Usa decideranno di applicare contromisure autorizzate, l'Ue farà la stessa cosa», conclude.