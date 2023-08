Crociera da incubo, aria condizionata rotta e passeggeri costretti a dormire fuori: «Cabine bollenti». Battaglia per i rimborsi

Mentre la Carnival Sunrise salpava per Grand Cayman e la Giamaica alla fine di luglio, il caldo si è fatto insopportabile. A bordo i passeggeri hanno riferito che le loro cabine sono diventate «pericolosamente calde» a causa dell'aria condizionata rotta. In alcuni casi, le temperature hanno superato i trenta gradi. Il video della crociera è diventato subito virale sui social media: nel filmato lunghe file di persone arrabbiate in attesa di parlare con il servizio clienti e immagini di termometri delle cabine - che costano fino a $ 294 dollari a persona a notte - che mostrano un clima davvero pesante.

I racconti

Una passeggera, che ha preferito rimanere anonima, ha detto a Insider che, poco dopo essere rientrata in porto, ha contattato il servizio clienti e le è stato detto di inviare un'e-mail con le sue preoccupazioni all'indirizzo aziendale.

La risposta? «Bisgona aspettare una comunicazione entro 45 giorni». Dopo settimane ha ricevuto un accredito per circa la metà del costo dei due biglietti da utilizzare per una futura crociera, che ha detto di averla lasciata «abbastanza soddisfatta». Ma non tutti sono stati così fortunati. Jaquillia Jones, che ha navigato in crociera con suo figlio di 12 anni e altri membri della famiglia, ha detto a Insider di aver ha ricevuto solo un credito di $ 160 sul suo conto, a fronte di una spesa di oltre $ 2.000.

I rimborsi

Insider ha esaminato il suo conto e una lettera di Carnival Cruise Line che indicava che le era stato offerto un rimborso del 50% della sua tariffa della crociera sotto forma di credito sul suo account online. Sebbene le fosse stato promesso lo stesso rimborso di altri passeggeri, Jones ha detto a Insider di non aver ricevuto ulteriori comunicazioni dalla compagnia. Jones ha aggiunto che dopo essersi lamentata mentre era a bordo della nave, le è stato detto di chiamare il numero di telefono del servizio clienti aziendale, ma quando è tornata a casa e ha chiamato, le è stato detto che il rappresentante non poteva fare nulla perché era già scesa dalla crociera.

Oltre al problema dell'aria condizionata, Jones ha anche detto che la sua stanza non era pulita e che la qualità del cibo era peggiorata dalla sua ultima esperienza con la compagnia. Un rappresentante di Carnival Cruise Line ha dichiarato a Insider in una dichiarazione via e-mail che la compagnia era "dispiaciuta" per gli ospiti colpiti da "un sistema di condizionamento dell'aria sovraccarico", aggiungendo che le bobine primarie che hanno causato il guasto iniziale dell'aria condizionata sono state sostituite. Ha aggiunto, infine, che le cabine venivano costantemente monitorate.