Sudafrica teme terza ondata e rafforza misure: finora poco più dell'1% della popolazione è stato vaccinato

Il Sudafrica teme una terza ondata della pandemia da Covid-19 e rafforza le misure anti contagio. A rendere debole il il Paese di fronte alla diffusione del virus, il lento andamento della campagna vaccinale che vede ad oggi solo 1% della popolazione immunizzata. Quattro delle nove province della nazione, tra cui Gauteng che vanta Johannesburg e Pretoria ed ha la popolazione più numerosa, stanno di fatto già combattendo una terza ondata di infezioni, ha detto il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa annunciando la necessità di una stretta a livello nazionale. «Potrebbe essere solo una questione di tempo prima che il paese nel suo insieme entrerà in una terza ondata».

Il Sudafrica è ufficialmente il Paese più colpito del continente con oltre 1,65 milioni di casi e 56.363 morti. «Il numero di infezioni ha iniziato a crescere rapidamente in diverse parti del paese», ha affermato il presidente, mentre aumentano anche gli ingressi in ospedale. «Ritardare la diffusione del virus è particolarmente importante ora per consentire a quante più persone possibile di essere vaccinate prima che la nuova ondata raggiunga il suo picco», ha affermato.

Da lunedì il coprifuoco notturno inizierà un'ora prima dalle 23:00 mentre i negozi non essenziali, i bar, i ristoranti e le palestre dovranno chiudere alle 22:00. Gli incontri, inclusi eventi politici e religiosi, saranno limitati a 250 persone all'aperto e 100 al chiuso. Finora solo poco più dell'uno per cento della popolazione è stato vaccinato e la campagna vaccinale per gli anziani è iniziata solo la scorsa settimana. Il governo, sotto accusa per non aver acquistato rapidamente i vaccini, afferma di aver pagato dosi per coprire 40 milioni dei 59 milioni di sudafricani o abbastanza per raggiungere l'immunità di gregge.

Ramaphosa ha ripetutamente condannato «l'apartheid del vaccino» con i paesi ricchi che acquistano la maggior parte delle dosi di vaccino. «Come continente africano stiamo cercando di espandere la nostra capacità di produzione di vaccini con l'obiettivo di essere autosufficienti», ha detto il presidente. Il vertice del G7 discuterà la questione nel summit in agenda in Gran Bretagna il mese prossimo.

