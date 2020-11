Covid, a una festa bevono igienizzante per le mani al posto dell'alcol: 7 morti, due in coma

Un'incredibile tragedia legata al covid si è verificata in Russia. Sette persone sono morte dopo aver bevuto liquido igienizzante per disinfettare le mani. Altre due sono ricoverate in ospedale e, attualmente in coma, sono in pericolo di vita. I fatti si sono svolti giovedì nel villaggio di Tomtor nel distretto di Tattinsky della regione più grande del paese, la Yakutia. Il gruppo, di nove persone, ha preso l'infelice decisione di bere l'antisettico nel momento in cui l'alcol si è esaurito a una festa. La tragedia si è compiuta in tempi brevissimi. Le prime tre vittime sono state una donna di 41 anni e due uomini di 27 e 59. Gli altri sei componenti del gruppo sono stati trasportati in aereo verso la capitale regionale Yakutsk. Per altri tre uomini, di 28, 32 e 69 anni, la morte è sopraggiunta venerdì, oggi è stato segnalato un altro decesso.

APPROFONDIMENTI CAGLIARI Covid, Simona, incinta al sesto mese, perde il bambino e muore a... EMERGENZA NELL'EMERGENZA In Italia 11 milioni di malati oncologici e cardiaci, nasce il Tavolo... LA SITUAZIONE Covid, tasso positività tamponi sotto il 9 per cento SALUTE Covid: iniziati test di massa in Alto Adige

Covid Sicilia, bufera sulle terapie intensive. Il manager: «Posti letto o finiamo in zona rossa»

Seven Die in Russia After Drinking Hand Sanitizer https://t.co/zH4kEh2Ynt — TMZ (@TMZ) November 21, 2020

Per gli inquirenti nessun dubbio

Nessun dubbio sulla dinamica. Il pubblico ministero regionale ha sottolineato che «L'avvelenamento è avvenuto a causa del consumo di igienizzante». Si è appreso poi che il disinfettante era composto al 69% da metanolo. Aperto un procedimento penale.

Il villaggio di Tomtor nell'est della Russia, la localizzazione

Covid, l'epidemiologo Greco: «Bollettino quotidiano inutile, i contagi si valutano a settimana»

Ultimo aggiornamento: 21:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA