Coronavirus, Messico autorizza nave Msc ad attraccare: era stata respinta da Giamaica e Isole Cayman

Il Messico ha autorizzato la nave da crociera italiana Msc Meraviglia ad attraccare a Cozumel. Ma le condizioni proibitive del vento, che, secondo quanto si legge in un comunicato della compagnia di navigazione, starebbe soffiando a 35-40 nodi, per ora lo impediscono. La Msc Meraviglia, che era stata respinta da due porti nei Caraibi (in Giamaica e alle Isole Cayman) per paura del coronavirus, è ora al largo di Cozumel in attesa che il tempo migliori.

Ultimo aggiornamento: 08:29

