Coronavirus, si mobilitano le forze armate della Nato per la lotta alla pandemia: assistenza, trasporti e medici

Si rafforza il fronte anti coronavirus grazie all'intervento della Nato, ovvero dell'Organizzazione del trattato dell'Atlantico del Nord istituita nel 1949 a Washington e che riunisce le forze armate dei paesi europaei degli Stati Uniti e della Turchia.

«La riunione dei ministri è stata un successo». Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg al termine della ministeriale esteri in videoconferenza. I ministri degli Esteri hanno incaricato il nostro massimo comandante, il generale americano Tod D. Wolters di coordinare il sostegno militare necessario per combattere il Covid19 per velocizzare e intensificare l'assistenza, ha aggiunto.

Ad esempio, identificando le capacità del trasporto aereo nel garantire forniture mediche, ha precisato Stoltenberg, facendo riferimento al coordinamento fra le richieste di supporto e le offerte da parte degli alleati e partner. A maggio 2019 il generale Wolters ha assunto l'incarico di comandante supremo delle forze alleate in Europa (Saceur).

