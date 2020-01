Coronavirus, caso sospetto in Francia: «Una donna di Wuhan scoperta grazie a Wechat»

Coronavirus in Europa? In Francia si registra il caso sospetto di una donna cinese, proveniente dalla città di Wuhan e arrivata ieri su territorio francese con sintomi di «febbre e tosse». Lo riferisce Le Figaro citando una dichiarazione dell'ambasciata cinese in Francia che ha dato l'allarme. La ministra della Salute francese, Agnès Buzyn, non ha confermato il caso aggiungendo che «sono in corso indagini». Se fosse confermato sarebbe il primo caso in Europa.

L'Ambasciata di Cina in Francia ha riferito in una nota di aver ricevuto «chiamate e mail da diversi cittadini cinesi, che segnalavano che una donna originaria dalla città di Wuhan aveva scritto sul proprio account Wechat di avere sintomi di febbre e tosse, di aver preso degli antipiretici e di essere riuscita a passare il controlli all'aeroporto, riuscendo a entrare in territorio francese». Venuta a conoscenza di queste informazioni, l'Ambasciata di Pechino a Parigi, considerandole «di grande importanza», ha «contattato la sera del 22 gennaio la persona coinvolta, Madame Yan, chiedendole di chiamare rapidamente i servizi di emergenza per farsi prendere in carico», conclude la nota. Non è chiaro cosa sia poi successo alla donna.

Ultimo aggiornamento: 18:12

