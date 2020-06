Covid: negli Usa le vittime sono 118mila. Germania: 730 positivi nel mattatoio. A Pechino positivi in aumento. Brasile verso un milione di casi

Sono oltre 118mila le vittime di coronavirus negli Stati Uniti, con 2.189.128 casi di contagio. È quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University. Nelle ultime 24 ore le vittime sono state 687. Un rimbalzo nei casi si è verificato in almeno 20 Stati Usa, dove le vittime sono arrivate in totale a 118.000.

Non c'è ancora la luce in fondo al tunnel della pandemia in America Latina, dove nelle ultime 24 ore i contagi confermati sono saliti a 1.871.972 ed i morti a 88.823. È quanto risulta oggi da una elaborazione statistica dei dati riguardanti 34 Nazioni e territori latinoamericani. Continua l'emergenza in Brasile, secondo Paese al mondo sia per i contagiati, che sono 978.142 (+22.765), sia per i morti, arrivati a 47.748 (+1.238). Un dato positivo è che gli infettati ed i deceduti brasiliani di ogni giorno manifestano stabilità e non un incremento in termini numerici. A giorni il Brasile supererà 1 milione di casi. Seguono il Perù con 244.388 contagi (+3.480) e 7.461 morti (+204), ed il Cile con 225.103 casi di contagio (+4.475) e 3.841 deceduti (+226). Al 4° posto il Messico (165.455 e 19.747) con la seconda mortalità dopo il Brasile, al 5° l'Ecuador (49.047 e 4.087), al 6° la Colombia (60.217 e 1.960) e al 7° l'Argentina (37.510 e 948).

Florida e Texas. Sono ormai i nuovi epicentri della pandemia negli Usa. In entrambi gli stati nelle ultime 24 ore è stato registrato il record dei nuovi casi giornalieri da quando si è diffuso il virus: 3.516 in Texas, dove i contagi sfiorano oramai i 100 mila, e 3.207 in Florida, con un totale di quasi 86 mila contagi. Situazione critica anche in Arizona e in Lousiana. Intanto la California ha varato l'obbligo di indossare le mascherine nella maggior parte dei luoghi pubblici.

Cina. Confermati 25 nuovi casi di trasmissione locale a Pechino, dove resta alta l'allerta per il nuovo focolaio, e altri sette in tutto il gigante asiatico. Oltre ai nuovi contagi accertati nella capitale, due casi di trasmissione locale vengono segnalati nella provincia di Hebei e un altro in quella di Liaoning, entrambe nel nordest della Repubblica Popolare. Gli altri quattro casi di cui ha dato notizia stamani la Commissione sanitaria nazionale sono invece importati: tre si registrano nella provincia di Guangdong e una in quella di Gansu. La Commissione sanitaria di Pechino ha anche confermato altri due casi relativi a soggetti asintomatici. La Cina, primo Paese al mondo a fare i conti con il coronavirus, ha sinora segnalato 83.325 casi con 4.634 e 78.398 guarigioni. I dati ufficiali parlano di un totale di 1.864 casi importati con 91 persone tuttora ricoverate in ospedale.

Mattatoio Germania. È salito a 730 il numero dei casi positivi registrati dall'inizio della settimana tra i dipendenti di un mattatoio nella città tedesca di Guetersloh, nel Nord Reno-Westfalia. Le autorità, a seguito dello scoppio del focolaio, hanno messo preventivamente in quarantena circa 7mila persone, tra cui tutti i lavoratori dell'impianto, che ha temporaneamente sospeso la lavorazione, mentre tutte le scuole e i centri ricreativi della zona sono stati chiusi. Le autorità locali hanno inoltre chiesto, e ottenuto, l'intervento dei militari per effettuare tamponi a tappeto.

India e lockdown. Record di casi in un giorno. Il ministero della Sanità di Nuova Delhi, infatti, ha annunciato che sono 13.586 i contagi registrati nelle ultime 24 ore, per un totale di 380.532. I decessi in più rispetto a ieri sono 336 ed il bilancio sale così a 12.573 morti dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Chennai intanto, è di nuovo in lockdown. Le autorità indiane, riferisce il giornale Hindustan Times, hanno imposto nuovamente il lockdown, fino al 30 giugno, in questo distretto dell'India meridionale e in quelli di Thiruvallur, Kancheepuram e Chengalpet. Garantiti i servizi essenziali, restano aperti solo i negozi di alimentari. Chennai, sesta città indiana per dimensioni e capitale dello stato di Tamil Nadu, registra più di 37.000 casi di coronavirus su oltre 52.000 accertati in tutto lo stato.

New York. La città si prepara alla fase 2 della riapertura da lunedì 22 giugno, dopo essere stata l'epicentro della pandemia negli Usa. A ore è atteso l'annuncio del governatore dello stato Andrew Cuomo e del sindaco Bill de Blasio. Dovrebbero ripartire ristoranti, negozi e altre imprese. Il ritorno alla normalità però resta lontano, come dimostra l'annuncio del Carnegie Hall, del New York City Ballet e del Lincoln Center di cancellare l'intera stagione autunnale.



Pakistan. Sono 136 le vittime nelle ultime 24 ore. Lo riferisce il bilancio del Ministero della Salute, secondo il quale i nuovi positivi sono 4.944 (165.062 totali). Stando ai nuovi dati i casi di positività calano di 414 unità, mentre i morti sono 18 in più di ieri. In totale 61.383 pazienti sono guariti, compresi i 2.168 delle ultime 24 ore. Almeno 3.515 persone, 356 in meno di ieri, sono in gravi condizioni.

Libia. Nelle ultime 24 ore 10 nuovi contagi, che portano a 510 il totale dei casi confermati nel Paese. Lo ha reso noto il Centro nazionale libico per il controllo delle malattie sulla propria pagina Facebook, precisando che il bilancio dei morti resta invariato a 10, mentre i guariti salgono da 78 a 81 e le persone attualmente positive a 419. Diverse misure di lockdown sono in vigore in molte città, in particolare del Sud del Paese, per cercare di limitare la diffusione del virus.

Giappone. Registrati ieri 68 nuovi casi, di cui oltre la metà a Tokyo: lo ha reso noto il ministero della Sanità, sottolineando che nelle ultime 24 ore non è stato segnalato alcun decesso. Lo riporta la Cnn. La capitale ha visto 41 nuovi casi, in forte aumento rispetto al giorno precedente, quando il bilancio quotidiano era sceso sotto i 20 (a quota 16) per la prima volta da una settimana. Il totale dei casi confermati a Tokyo è di 5.633, inclusi 316 morti. A livello nazionale, il numero di casi di coronavirus è di 18.452 (inclusi 712 legati alla nave da crociera Diamond Princess), mentre i morti sono 935.

