Convertiplano V-22 Osprey, gli Stati Uniti bloccano la flotta: cosa sono (e perché per l'Air Force è una "maledizione")

Gli Stati Uniti stoppano la flotta di velivoli V-22 Osprey. Il motivo è il rapporto dopo l'incidente al largo delle coste del Giappone della scorsa settimana, nel quale sono morti otto membri dell'equipaggio, che parlava di malfunzionamento.

I funzionari dell'Aeronautica Militare e della Marina hanno spiegato di aver preso provvedimenti «per mitigare i rischi mentre le indagini continuano». La stessa cosa ha fatto il Giappone, che ha lasciato a terra la sua flotta di 14 Osprey.

Le indagini

L'Air Force ha spiegato che la flotta americana dovrebbe rimanere a terra fino al completamento delle indagini, senza specificare quanto tempo potrebbe richiedere. «La sospensione fornirà tempo e spazio per un'indagine approfondita per determinare i fattori causali e le raccomandazioni per garantire che la flotta CV-22 dell'Aeronautica ritorni alle operazioni di volo», ha detto mercoledì il comando delle operazioni speciali dell'aeronautica.

Cosa è successo

Al momento dell'incidente, l'Osprey era impegnato in un volo di addestramento da una base aerea nella prefettura di Yamaguchi ed era diretto verso la base aerea di Kadena a Okinawa. Testimoni oculari hanno raccontato che il convertiplano si è ribaltato ed è andato a fuoco prima di schiantarsi al largo. Al momento sono stati ritrovati sei corpi degli otto morti nello schianto.

Cos'è l'Osprey

L'Osprey è un velivolo progettato per decollare e atterrare come un elicottero ma avanzare come un velivolo ad ala fissa, è utilizzato dall'aeronautica, dalla marina e dal corpo dei marines degli Stati Uniti. Attualmente ne sono in servizio oltre 400. Introdotti per la prima volta nel 2007 dopo decenni di test, sugli Osprey ci sono indagini perché sono stati coinvolti in numerosi incidenti mortali durante il loro servizio. Più di 50 membri del servizio sono morti durante i test di volo dell'Osprey o nei voli di addestramento.

I precedenti

Ad agosto, un modello separato di Osprey si è schiantato durante un'esercitazione militare in Australia, uccidendo tre marines americani e ferendone altri 20. L'incidente è ancora sotto indagine. L'anno scorso un altro incidente causò la morte di cinque marines.