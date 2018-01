"Via i clochard dalle strade per il matrimonio di Harry e Meghan", scoppia la polemica nel comune di Windsor

Sadly there is an epidemic of rough sleeping and vagrancy in #Windsor @RBWM. I will be writing to @StansfeldPCC copying @TVP_Chief @Bhupinderrai70 at @ThamesVP @TVP_Windsor asking for them to focus on dealing with this before the #RoyalWedding — Simon Dudley (@MrSimonDudley) 27 dicembre 2017

Residents of Windsor disagree with @MrSimonDudley. Proud of Sam White for speaking out and helping rough sleepers.

Windsor council leader calls for removal of homeless before royal weddinghttps://t.co/KBpwq3yPwQ — Carol White (@allotment34B) 3 gennaio 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La notizia sta facendo discutere chiunque nel Regno Unito e la polemica sta oltrepassando i confini britannici:, il primo cittadino di, il piccolo comune dove ha sede il castello della famiglia reale dove, il prossimo 19 maggio, si celebrerà iltra il, ha chiesto alla polizia locale di adottare ogni misura per allontanare dalle strade tutti iLEGGI ANCHE ---> MEGHAN MARKLE E IL LOOK DI NATALE, ECCO QUANTO HA SPESO Il motivo è presto spiegato dal numero uno del municipio di Windsor, di idee decisamente conservatrici. Dudley ha dichiarato, anche sui social e senza mezzi termini: «In quei giorni sudditi, giornalisti e turisti provenienti da tutto il mondo verranno qui e non possiamo permettere che l'epidemia di vagabondi che invadono le nostre strade possa disturbare l'evento».Il primo cittadino del 'Royal Borough' di Windsor e Maidenhead ha poi rincarato la dose: «La polizia della Valle del Tamigi deve prendere provvedimenti prima del matrimonio. In una società caritatevole è inaccettabile che ci siano persone senza casa, ma molti di questinon sono veri senzatetto, ma persone che vivono volontariamente ai margini della società e hanno rifiutato ogni assistenza sociale». L'appello alla polizia sarebbe legittimo in base ad unarisalente al 1824 e la richiesta è stata inoltrata anche alla premier Theresa May, sua collega di partito. Eppure, stando a tante testimonianze deidi Windsor, i senzatetto non darebbero alcun fastidio né disagio ai residenti e sostengono che quello sollevato dal sindaco sia un falso problema.LEGGI ANCHE ---> HARRY E MEGHAN A NIZZA, VIAGGIO IN ECONOMY PER LA COPPIA REALE