Covid, in Cina nuovo focolaio di variante Delta. Oltre 70 casi dal 10 settembre tra contagi certi e asintomatici

Nuovo focolaio di variante Delta in Cina dove sono ad oggi 70 i casi registrati nel sudest di Fujian, di cui molti bambini, mettendo ancora alla prova la politica 'Zero Covid'. A meno di un mese dal contenimento del focolaio di giugno rilevato a Nanchino, sono dozzine i casi finora emersi nella regione, secondo le autorità locali. Il cluster è stato scoperto grazie ai test di routine nelle scuole, dove venerdì due studenti sono risultati positivi: un padre dei due, tornato da Singapore all'inizio di agosto, è risultato infetto.

I funzionari sanitari ritengono che possa essere questa l'origine dell'ultimo focolaio, in una regione che è un ricco polo produttivo di scarpe da ginnastica, abbigliamento e componenti di elettronica. Sono più di 70 i contagi in tre città: Xiamen, Quanzhou e Putian, che nell'ultimo bollettino di domenica diffuso oggi dalla Commissione sanitaria nazionale hanno segnato 22 casi cumulativi. Altri 13 asintomatici sono stati trovati a Putian. La provincia ha finora registrato 43 infezioni di trasmissione domestica dal 10 settembre e 32 asintomatici, tutti sotto osservazione medica, per un totale di 75 casi. A livello nazionale, sono 27 i nuovi casi importati relativi a domenica, di cui 17 nello Yunnan, 5 a Shanghai, 3 nel Guangdong e uno ciascuno nello Sichuan e nello Shaanxi.