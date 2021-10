Cina, collaudato un razzo supersonico: trasporta una testata nucleare intorno alla Terra

Nessuno lo sapeva: la Cina ha collaudato un razzo ipersonico in grado di trasportare una testata nucleare che ha circumnavigato la Terra prima di dirigersi verso il suo obiettivo: lo riporta il Financial Times (Ft), che cita cinque persone a conoscenza del test. La prova, commenta il giornale, ha dimostrato le sofisticate capacità spaziali del Paese, cogliendo di sorpresa la comunità dell'intelligence statunitense.

APPROFONDIMENTI MAR DELLA CINA Sottomarino nucleare americano si schianta contro un oggetto non... LO SCONTRO La Cina mostra i muscoli con Taiwan: perché l' incursione... IL DISCORSO Biden all'Onu: «Un'era di pace, nessuno vuole... LA CRISI Sottomarini e la battaglia del Pacifico, Xi avverte gli Stati Uniti:... COREA DEL NORD Corea del Nord, Kim Jong-un dimagrito non tiene il discorso alla... LA SVOLTA Energia nucleare, scossa di Cingolani: «Basta tabù,...

Sottomarino nucleare americano si schianta contro un oggetto non identificato nel Mar della Cina: marinai feriti

La Cina mostra i muscoli con Taiwan: perché l' incursione dei 38 aerei sulla provincia ribelle

Lanciato ad agosto, il razzo trasportava un velivolo planante ipersonico che ha volato a bassa orbita prima di scendere verso il suo bersaglio. Il velivolo ha mancato il bersaglio per una quarantina di chilometri, ma il test ha comunque dimostrato che Pechino è molto più avanti nel campo delle armi ipersoniche di quanto i funzionari americani immaginassero. Secondo Taylor Fravel, un esperto della politica cinese sulle armi nucleari che non era a conoscenza del test, un velivolo planante ipersonico armato con una testata nucleare potrebbe aiutare la Cina ad evadere i sistemi di difesa missilistica Usa progettati per distruggere i missili balistici in arrivo. Sarebbe «destabilizzante» se la Cina sviluppasse e dispiegasse un'arma del genere, ha aggiunto l'esperto.