Chef John Mountain vieta ai vegani l'ingresso al ristorante dopo una recensione negativa: «Sono una minoranza»

Vegani messi ancora una volta al bando. Il Famoso chef britannico John Mountain ha bandito dal suo ristorante in Australia, il Fyre di Perth, tutti i clienti che rifiutano ogni prodotto di origine animale. «Purtroppo tutti i vegani sono ora banditi da Fyre (per motivi di salute mentale).

Vi ringraziamo per la vostra comprensione».

Il perché della decisione

Lo chef ha preso questa decisione dopo una recensione negativa su Facebook: una ragazza lo aveva contatto per chiedere se ci fossero opzioni vegane nel menù e lui aveva risposto: «Gnocchi, verdure… e basta».



Al che lei aveva prenotato nel suo locale indicando proprio che voleva i piatti vegani ma lo chef si era dimenticato della richiesta della donna e non l’ha comunicata al suo staff. Per questo, racconta, quando la cliente si è presentata chiedendo i piatti vegani e lui non c’era, il sous chef è rimasto spiazzato.

Il giorno seguente, la cliente ha fatto sapere in una recensione online di aver pagato 32 dollari per un piatto di verdure. «Penso che al giorno d’oggi sia incredibilmente importante che i ristoranti possano accogliere tutti e non servire veri pasti a base vegetale mostra tutte le tue carenze come chef», ha spiegato. E sentenziando ha concluso: «Se non sei al passo con i tempi, non ho fiducia che lo sarà il tuo ristorante».

La risposta dello Chef

Mountain ha replicato: «I vegani e/o vegetariani, sono una minoranza molto esigua, soprattutto nei sobborghi settentrionali, io cerco di accontentare tutti gli altri. Grazie per la sua recensione negativa… si senta libera di condividere la sua pessima esperienza e non vedo l’ora di non vederla più. Tu e tutti i tuoi amici vegani potete andare a godervi i vostri piatti in un altro locale. Ora siete banditi».