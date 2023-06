Russia, la Cecenia minaccia Prigozhin: «La Wagner non si dimentichi da dove provengono le armi»

La Cecenia contro il gruppo Wagner e il suo leader. Nelle ultime ore Dmitry Utkin, cofondatore del gruppo di mercenari Wagner ha preso le difese di Yevgeny Prigozhin nella discussione di quest'ultimo con la leadership cecena.

Sul canale di Telegramm Grey Zone, affiliato al gruppo Wagner, Utkin ha rilasciato la seguente dichiarazione: «Inizio io. Mi rivolgo al signor Magomed Daudov, presidente del Parlamento ceceno: siamo già nella terza guerra mondiale. E in relazione agli eventi attuali sono pienamente d'accordo: certi cittadini dovrebbero essere messi al muro per la vergogna che abbiamo».

Problemi interni

Utkin ha criticato i funzionari ceceni per il fatto che si sono rivolti al fondatore della Cheka Wagner Evgeny Prigozhin chiamandolo «Zhenya» - una sorta di diminutivo del suo nome, quasi una presa in giro.

Utkin ha anche affermato che la Wagner non ha ricevuto alcun equipaggiamento militare dalla Cecenia. «Voglio parlare da "uomo a uomo", sono sempre pronto. Soprattutto perché ci conosciamo dalla prima e dalla seconda guerra in Cecenia».

Durante le guerre in Cecenia, Utkin ha combattuto nelle unità delle forze speciali dello Stato Maggiore del GRU (servizi di intelligence della Federazione Russa), mentre gli ufficiali ceceni che hanno criticato Prigozhin - in particolare Delimkhanov e Daudov - erano dall'altra parte, fino a quando Akhmat Kadyrov, padre di Ramzan Kadyrov, ha disertato dalla parte della Russia ed è diventato il capo della Cecenia.

Il faccia a faccia

Il capo del parlamento ceceno, Magomed Daudov, ha invitato Yevgeny Prigozhin a incontrarsi «tra uomo e uomo» e lo ha anche esortato a non dimenticare dove ha preso «aerei ed elicotteri». Adam Delimkhanov, membro della Duma di Stato russa, ha fatto una dichiarazione simile: «Nelle sue dichiarazioni lei insinua che qualcuno dovrebbe essere fucilato», ha detto Daudov. - Nella Seconda Guerra Mondiale sarebbero stati immediatamente messi al muro per aver detto questo.

Magomed Daudov, head of Chechnya parliament, recorded a video with harsh criticism of Prigozhin (this is a fragment of the video).



He hinted that in WWII times Prigozhin would have been shot for his attacks on military leaders. pic.twitter.com/6TctYmjjy0 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 1, 2023

Non dimentichi, Zhenya, che grazie a chi ha una compagnia militare privata, aerei, elicotteri, la NWF e così via, lei sostiene anche di avere il primo esercito e i Khokhly il secondo esercito. Se continuate di questo passo, non ne verrà fuori nulla di buono. Lasciate perdere la posizione e in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo, da uomo a uomo, vi incontreremo per discuterne».

In risposta, Prigozhin ha detto di non vedere nulla di sconveniente nelle sue osservazioni sulle unità Akhmat.

Il chiarimento?

E' di pochi minuti fa la notizia che vedrebbe una risoluzione del «conflitto» tra la Cecenia e i Wagner.

«Lo stesso giorno, Ramzan Kadyrov mi ha chiamato, abbiamo parlato e concordato che avremmo frenato l'intera storia», ha detto Prigozhin e ha affermato di non aver reagito alle dichiarazioni dei soci di Kadyrov, poiché «eventuali conflitti interetnici in Russia sono spenti da molto tempo».

“È così che è successo in Russia. Le minoranze nazionali possono parlare contro i russi. E i russi non possono parlare contro di loro impunemente. Pertanto, sono rimasto in silenzio in modo che non mi mostrassero in seguito che stavo incitando conflitti etnici ", ha detto Prigogine.

«Certo, le dichiarazioni che erano, erano piuttosto provocatorie, era chiaro che stavano cercando di offendermi e portarmi alla retorica degli anni '90 - per così dire, vieni dal tiratore, parleremo come un uomo», ha detto Prigozhin. Il leader di Prigozhin ha suggerito che il conflitto potrebbe essere stato provocato da «una specie di torre del Cremlino che ha deciso di giocare a giochi pericolosi», presumibilmente perché poco prima il capo dei Wagner si è rivolto all'ufficio del pubblico ministero a causa degli errori del Ministero della Difesa.

«Credetemi, in una resa dei conti tra Akhmat e Wagner PMC, il vincitore sarebbe stato ovvio, ma sarebbe stato versato molto sangue», ha detto Prigozhin, aggiungendo che non ha ancora insultato il battaglione Akhmat.

Inoltre, Prigozhin ha nuovamente criticato il Ministero della Difesa russo, affermando che la sua unità è ancora priva di munizioni e che la Federazione Russa sta perdendo la «terra russa originaria», ovvero la regione di Belgorod, dove continuano le incursioni dei sabotatori e «il Ministero della Difesa non può fare qualsiasi cosa , perché di fatto non esiste».