Brasile, donna salvata tra gli applausi: era stata portata al largo dalla corrente dell'Atlantico

Quindici minuti di paura, sulla spiaggia di Guaruja, Brasile, sulla costa oceanica più vicina e più frequentata dagli abitanti di San Paolo, circa 100 km a sud della capitale dell'omonimo stato. La stessa costa dove il primo gennaio il presidente Bolsonaro si era tuffato tra la folla di bagnanti che lo acclamavano. Quindici minuti che hanno lasciato in apprensione centinaia di villeggianti (qui è estate piena), che hanno seguito il salvataggio di una donna risucchiata dalle micidiali correnti dell'Atlantico e trascinata a largo.

APPROFONDIMENTI MONDO Brasile, portata al largo dalla corrente dell'Atlantico: donna... MONDO Brasile, donna portata al largo dalla corrente dell'Atlantico:... MONDO Brasile, portata al largo dalla corrente dell'Atlantico: donna...

Nonostante gli evidenti cartelli di "perigo", la signora si era allontanata di qualche decina di metri dalla riva: troppo per non essere travolta dalle onde e lentamente portata a largo. Richiamati dalle flebili urla della donna, immediato l'intervento dei "bagnini", le guardie marine locali, accorsi in forze, in pochi secondi già in acqua, tutti a nuoto, ma col supporto di un collega su una moto d'acqua.

Lentamente sono riusciti a riportare la donna a riva, dove l'attendeva il marito: commovente l'abbraccio tra i due. Ma era evidente che la disavventura non era ancora finita: la donna non si sentiva bene, è stata appoggiata a terra, cercando di farla respirare meglio e far fuoriuscire tutta l'acqua che aveva bevuto.

Ma non bastava, e allora su una barella di emergenza è stata trasportata in strada dove un'ambulanza l'ha poi portata in ospedale. A quel punto il lavoro degli "eroi" della spiaggia (che hanno rischiato per salvare la donna) è terminato ed è stato suggellato da un fragoroso applauso dei bagnanti che avevano seguito tutte le fasi del salvataggio.

Ultimo aggiornamento: 22:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA