«Bolsonaro ha sintomi del coronavirus», oggi il test. Ma lui smentisce: giallo in Brasile

Nessuna conferma ufficiale, ma il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha detto a Cnn Brasil di avere i sintomi del Covid-19. Bolsonaro, che ha compiuto 65 anni a marzo, ha dichiarato di avere 38° C di febbre e una saturazione di ossigeno nel sangue del 96%, spiegando che sta prendendo idrossiclorochina. A causa dei sintomi, sono stati annullati gli impegni in programma per il resto della settimana. Il presidente si è già sottoposto al test per il coronavirus e il risultato è atteso a mezzogiorno di oggi. Mantenendo un'abitudine praticamente quotidiana, Bolsonaro oggi ha incontrato i sostenitori nel giardino del Palácio da Alvorada, residenza ufficiale del presidente. Indossava una mascherina. «Torno ora dall'ospedale, ho fatto un controllo polmonare. Il polmone è pulito», ha detto Bolsonaro ai sostenitori.

Interpellata dalla Cnn sui sintomi di Bolsonaro, Cintia Macedo, portavoce presidenziale, ha dichiarato: «Non disponiamo di queste informazioni. Non confermiamo queste informazioni in questo momento».



Ultimo aggiornamento: 08:56

